Ford sul mercato con un nuovo dinosauro, arriva l’F-150 Raptor 2021

A qualche mese di distanza dal rilascio della nuova generazione del suo iconico pick-up F-150, Ford ha svelato la versione Raptor, più cattiva e sportiva dell’originale. L’F-150 Raptor, come da tradizione, ha ricevuto una gran quantità di modifiche rispetto all’originale, sia all’esterno sia all’interno. Il motore è il 3.5 litri V6 biturbo di Ford, dal quale ci aspettiamo almeno 450 cavalli di potenza, anche se per il momento questi dati non sono stati svelati.

Il nuovo Ford F-150 Raptor è stato modificato al fine di renderlo più sportivo e accattivante: all’esterno troviamo nuovi paraurti, un cofano modificato con una grossa apertura pensata per raffreddare il motore, la griglia frontale scura e le luci posteriori ridisegnate. Anche il comparto tecnico ha subito aggiornamenti, con l’installazione di un cambio automatico a 10 rapporti e nuove sospensioni posteriori a 5 bracci, progettate ad hoc per le molle da 24 pollici utilizzate da Ford. Anche grazie agli pneumatici di generose dimensioni – 35 o 37 pollici – il pick-up ha angoli di attacco e di uscita rispettivamente di 33.1 e 24.9 gradi, e una capacità di carico di quasi 550 kg.

Anche gli interni sono stati rifiniti e arricchiti, con l’integrazione del sistema di infotainment Sync 4 compatibile con aggiornamenti OTA, e possibilità di collegare lo smartphone senza l’utilizzo di cavi USB. L’impianto audio è stato affidato a maestri del settore, Bang & Olufsen, e l’abitacolo offre una gran quantità di scomparti dove riporre tutti gli oggetti necessari. Tra gli optional disponibili troviamo anche dei sedili Recaro, installabili nella fila anteriore.

Ford ha deciso di fornire ben 7 modalità di guida differenti, in base all’utilizzo che si sta facendo dell’auto. Si chiamano Slippery, Tow, Sport, Normal, Off Road, Baja e Rock Crawl. Modificando questi settaggi si va a modificare la taratura dello sterzo, la ripartizione della coppia, la risposta degli ammortizzatori, i regimi di lavoro del cambio automatico, e tanti altri aspetti. Nella modalità Trail 1-Pedal Drive invece, si può utilizzare l’auto guidando solo con l’acceleratore: rilasciando gradualmente l’acceleratore, l’auto frenerà di conseguenza.

Entro il 2022, Ford dovrebbe portare sul mercato anche una versione chiamata F-150 Raptor R, probabilmente dotata del motore V8 proveniente dalla Mustang Shelby GT500.