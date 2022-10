Lo sapevate che molto spesso in caso di incidente gli occupanti dell’auto stanno indossando le cinture di sicurezza in modo errato? I motivi sono diversi, a partire dalla gravità a cui nessuno di noi può sfuggire, passando per una postura scorretta per finire con le vibrazioni stesse dell’auto: tutto questo fa sì che la parte bassa della cintura, quella che ci cinge la vita, tenda a risalire verso la pancia entro pochi km di guida. Personalmente non mi ero mai chiesto se questo movimento fosse un problema, ma Hyundai la domanda se l’è posta e ha deciso di provare a risolverla.

In caso di incidente, se la cintura è risalita oltre una certa altezza, l’occupante dell’auto potrebbe scivolare sotto alla cintura anziché venirne bloccato: è un evento che nel gergo del settore si definisce “submarining“, cioè “fare come un sottomarino”, andare sotto. Non serve nemmeno un incidente ad alta velocità per farsi del male: ad appena 50 km/h una cintura di sicurezza posizionata male può andare a danneggiare i nostri organi interni.

Hyundai e Kia hanno presentato dei nuovi brevetti all’ufficio brevetti degli Stati Uniti, e CarBuzz li ha prontamente scovati: per risolvere il problema in sostanza le case coreane si sono un airbag per la zona inguinale, così da impedire che in caso di cintura di sicurezza posizionata male si possa scivolare sotto ad essa. In questo caso l’airbag si attiva dalla seduta del sedile, proprio in mezzo alle gambe dell’occupante dell’auto, e qualora si verificasse un incidente l’airbag impedirà di scivolare in avanti eludendo il blocco della cintura di sicurezza.

Grazie ai sensori integrati nel sedile, l’airbag può reagire in maniera differente: il sedile è infatti in grado di rilevare la posizione delle anche di chi è seduto in quel momento, la distribuzione del peso, la posizione esatta sul sedile, e tutto questo fa sì che l’airbag si apra nel modo corretto e più efficace. Il sistema è inoltre in grado di capire se la persona seduta si trova in una posizione incompatibile con l’apertura dell’airbag e ne blocca il gonfiaggio, così da evitare ulteriori danni. C’è chi ipotizza che si tratti di un sistema pensato per i seggiolini auto per bambini, ma io penso sia una sicurezza pensata principalmente per chi in auto si sdraia come se si trovasse al solarium.

Una volta attivato, l’airbag si gonfia in un istante e assume la forma di una T e viene tenuto in posizione da vari elementi di stoffa su entrambi i lati: in questo modo la parte verticale va a inserirsi tra le gambe dell’occupante dell’auto, e quella orizzontale assicura che la persona non si muova più del minimo necessario, riducendo quindi i danni in seguito all’incidente.

Sarà interessante capire se Hyundai e Kia decideranno di integrare questo nuovo sistema, e soprattutto sarà curioso scoprire quale sarà il nome ufficiale dell’airbag da inguine.