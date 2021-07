Hyundai, percorsi un milione di chilometri con i camion XCIENT Fuel Cell

La flotta di camion XCIENT Fuel Cell marchiata Hyundai ha raggiunto il traguardo di oltre un milione di chilometri percorsi nel territorio svizzero. La casa automobilistica coreana punta inoltre a far crescere la propria flotta di camion a idrogeno fino a 1600 unità entro il 2025.

L’attuale flotta di 46 camion a idrogeno raggiunge dunque un grande traguardo a servizio di ben 25 aziende svizzere che hanno scelto di rimpiazzare i tradizionali camion alimentati a diesel con veicoli green.

Le aziende svizzere di trasporto e logistica sono convinte che i veicoli commerciali a idrogeno abbiano il potenziale maggiore tra le varie alimentazioni alternative. Le compagnie membro non si fermano alla semplice introduzione dei camion fuel cell, hanno grandi aspettative nei confronti dell’idrogeno come fonte di energia con un grande potenziale per il futuro, e credono che proprio l’idrogeno sarà la chiave per la transizione all’energia pulita, ha dichiarato Jörg Ackermann, Presidente della H2 Mobility Switzerland Association.

La nuova generazione del XCIENT Fuel Cell si contraddistingue per il suo nuovo design caratterizzato da una griglia frontale e aggiornamenti che vanno inevitabilmente ad ottimizzare le performance. Xcient Fuel Cell 2021 è infatti dotato di un sistema di celle a combustibile a idrogeno da 180 kW con due pile di celle a combustibile da 90 kW ciascuna. Tuttavia, il sistema di celle a combustibile alimenta un motore elettrico da 470 Cv con una coppia massima di 2.237 Nm. Ad ottimizzare l’efficienza, la presenza di sette serbatoi che offrono una capacità di stoccaggio combinata di circa 31 kg di idrogeno, mentre tre batterie ad alta tensione da 72 kWh forniscono un’ulteriore fonte di energia per un’autonomia massima di 400 km circa.

Non a caso, con il superamento del milione di chilometri percorsi complessivamente in soli 11 mesi di servizio, la flotta di camion XCIENT Fuel Cell ha portato alla riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 631 tonnellate. I veicoli a zero emissioni della casa automobilistica Hyundai rappresentano inevitabilmente un grande passo verso un’intera flotta di mezzi completamente green. Sono 140 le unità che saranno consegnate in Svizzera entro la fine di quest’anno per dare ulteriore spinta ad un vero e proprio cambiamento verso i trasporti sostenibili.