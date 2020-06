Kia: la trasmissione iMT debutta sulle mild hybrid

I modelli XCeed e Ceed di Kia con motorizzazione Mild Hybrid 48 V avranno la nuova Intelligent Manual Transmission (IMT). Una tecnologia pensata per ridurre consumi ed emissioni di CO2. In futuro, la soluzione sarà disponibile anche per Rio e per tutti gli altri modelli equipaggiati con il propulsore ibrido.

Come funziona

Il suo funzionamento, è semplice: il cambio manuale e l’azionamento della frizione è gestito dall’elettronica. Un’architettura che consente di scollegare il motore dalla trasmissione in fase di rilascio dell’acceleratore anche con la marcia innestata. Le condizioni permettono all’auto di veleggiare fino a una velocità massima di 125 km/h, risparmiando circa il 3% di carburante.

Una volta premuto l’acceleratore, la frizione si ricollega alla trasmissione, ristabilendo le normali condizioni di marcia. La funzione è disponibile solo in modalità di guida “Eco“.