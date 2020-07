Maserati, il 15 luglio sarà svelata la Ghibli ibrida

Il 15 luglio è la data per il debutto della nuova Maserati Ghibli ibrida, la prima auto del tridente con tecnologia elettrica. La presentazione sarà trasmessa in streaming direttamente dal sito della casa di Modena. La commercializzazione è prevista nelle successive settimane.

Tra le novità, il logo che per celebrare l’evento presenterà una linea azzurra a sottolineare la presenza di energia elettrica.

Mild o full hybrid?

La struttura che equipaggerà la Ghibli ibrida non è stata ancora comunicata ufficialmente. Tuttavia, le indiscrezioni parlano di un sistema mild hybrid a 48 volt che dovrebbe essere integrato sia sulle versioni a benzina che a gasolio. Maserati ha ammesso la volontà di proporre soluzioni elettrificate all’altezza della concorrenza, appare comunque improbabile aspettarsi una versione full hybrid, vista l’assenza di tale tecnologia nel gruppo FCA.

Non è invece da escludere la possibilità che la Ghibli hybrid sia plug-in: la tecnologia ricaricabile sta per debuttare su vetture appartenenti ad altri marchi del gruppo, una sua applicazione anche per Maserati aiuterebbe il costruttore a contenere ulteriormente la media delle emissioni.

Un primo passo verso la mobilità elettrica. Il 15 luglio scopriremo la mossa dello storico costruttore emiliano.