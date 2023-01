Con l’inizio del nuovo anno si tirano le somme per quanto riguarda l’andamento del mercato delle auto. Secondo quanto emerso dai dati diffusi nei giorni scorsi, il 2022 non è stato un anno positivo per il segmento delle auto elettriche. Rispetto al 2021, infatti, il segmento delle elettriche ha visto un calo nel numero delle nuove immatricolazioni.

I dati, piuttosto negativi, sembrano riguardare però solamente il nostro Paese; un Paese in cui le nuove auto a emissioni zero fanno dunque fatica a diffondersi. Parliamo di un dato che secondo l’associazione Motus-E non va sottovalutato dato che l’Italia è l’unico tra i grandi Paesi europei a registrare nel 2022 un calo di vendite delle full electric.

Senza interventi, l’Italia rischia di accumulare un gap difficile da colmare rispetto ai Paesi con cui dovrebbe ambire a confrontarsi, ma fortunatamente il Governo ha a portata di mano tutti gli strumenti per riportare il mercato italiano lì dove dovrebbe essere, nella Serie A dell’Europa, senza accontentarsi di uno scivoloso ruolo di secondo piano.

Motus-E ribadisce, dunque, la necessità di intervenire tempestivamente al fine di evitare che l’Italia possa vedere peggiorare i numeri delle sue immatricolazioni. Nei primi 11 mesi dell’anno il market share delle elettriche è stato del 13% in Francia, del 15,7% in Germania e del 15,1% nel Regno Unito. A fine 2022, in Italia, la quota di mercato dei modelli BEV è invece stata del 3,7% con un numero di 49.058 immatricolazioni contro le 67.264 del 2021.

Secondo l’associazione, per recuperare terreno si potrebbe partire quindi da un riordino del quadro di supporto alla domanda proponendo anche di rivedere il limite massimo di prezzo delle auto elettriche per accedere agli incentivi, allineandolo a quello delle Plug-in. Tra i suggerimenti di Motus-E per avere in tempi rapidi effetti positivi nel Paese, anche la possibilità di equiparare gli incentivi a noleggio come valore a quelli per i veicoli privati senza rottamazione, ma anche allineando il cap di prezzo per le auto elettriche incentivabili a quello per le ibride plug-in.