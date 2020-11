Naran: quattro posti, motore V8 5.0 litri e 1.000 Cv per la hypercar inglese

Il fascino delle supercar a prestazioni elevatissime sembra resistere a ogni tendenza e moda del mercato automobilistico. Ne è una dimostrazione Naran Automotive, recente azienda inglese nata con l’intento di realizzare vetture dalle prestazioni senza compromessi. A differenza della concorrenza, Naran non punta sull’elettrificazione, mantenendo il motore a combustione come protagonista del progetto.

Niente ibride o full electric, dunque. Sotto il cofano del primo modello del marchio ci sarà un 5.0 litri bi turbo a benzina V8 collocato in posizione anteriore-centrale. Il propulsore è stato realizzato su commissione di Naran da Racing Dynamics e secondo le anticipazioni dovrebbe erogare 1.052 Cv di potenza massima.

Prestazioni assolute

Per poter sfruttare e gestire una simile quantità di cavalli, Naran Automotive ha equipaggiato la vettura con la trazione integrale. Una soluzione che consente di raggiungere i 100 km/h in circa 3 secondi e di toccare una punta massima di 370 km/h. L’obiettivo del costruttore però è quello di offrire non solo velocità ma anche prestazioni pure: offrire un’esperienza la più vicina possibile a quella che si proverebbe a bordo di una vettura da corsa.

La sospensione a doppio braccio oscillante ispirata al motorsport che offre molte regolazioni. Il servosterzo è idraulico e non elettrico mentre i freni sono ovviamente in carbonio ceramica. Le soluzioni aerodinamiche sviluppate da Naran permettono di generare una deportanza di 1.377 kg, assicurando un’ottima tenuta di strada anche alle altissime velocità. La monoscocca è derivata dalla BMW Serie 8.

Personalizzazione

Il progetto di Naran punta su prestazioni ed esclusività. L’auto sarà prodotta in soli 49 esemplari, ognuno dei quali potrà essere personalizzato in base al gusto e alle esigenze del cliente. Lussuosa e comoda, può accomodare fino a quattro passeggeri. La start up inglese, a differenza della concorrenza, ha già pronto un prototipo concreto; nulla a che vedere dunque con i rendering realizzati al computer.

Il debutto della versione definitiva è previsto per l’inizio del prossimo anno. L’azienda non ha ancora rivelato il prezzo, inutile aspettarsi un listino economico viste le caratteristiche e le qualità di questa vettura, pronta a lanciare il guanto di sfida a realtà ben più blasonate e storiche.