Nissan Ariya: il 15 luglio debutta il crossover elettrico

La nuova auto elettrica di Nissan sarà un crossover. La carrozzeria più di tendenza del momento detta la legge nella realizzazione di un prodotto, soprattutto se si tratta di una novità e se coinvolge l’elettrico, un segmento ancora tutto da realizzare. L’appuntamento è per il 15 luglio quando la società giapponese svelerà Ariya.

Il progetto sarà presentato esclusivamente online attraverso una video conferenza trasmessa in streaming. Al momento sono poche le informazioni sulla vettura, considerata ancora un concept.

Design futuristico

Il disegno della carrozzeria dovrebbe prendere ispirazione dall’eredità stilistica giapponese, offrendo un prodotto capace di anticipare le tendenze che vedremo sui modelli Nissan del futuro. L’aspetto tecnico resta la parte più interessante (e sconosciuta, per ora): indiscrezioni parlano di un doppio motore elettrico per la trazione integrale, almeno sul modello al top della gamma.

L’auto dovrebbe essere costruita sulla base di una nuova piattaforma, sviluppata da zero e destinata a essere riproposta per altri modelli e vetture. Le informazioni commerciali non sono state ancora comunicate, presto per dire data e prezzo di commercializzazione.