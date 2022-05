La presentazione della Nissan Z 2023 è avvenuto di recente e, nonostante non siamo ancora in grado di dirvi come si comporti alla guida, sembra che ci sia una differenza non del tutto irrilevante tra la versione automatica e quella manuale.

I colleghi di Jalopnik hanno constatato una differenza nel suono tra la versione dotata di cambio automatico a nove velocità e quella manuale a sei velocità. Lo staff di Nissan ha confermato che l’automatico è effettivamente più rumoroso a causa dei test di regolamentazione del rumore della California. Gli Stati Uniti sono severi per quanto riguarda il rumore di scarico, ma la California è lo stato con le linee guida più rigorose di tutte; in altre parole, se un’auto è conforme alle regole della California, facilmente lo sarà in qualsiasi altro stato. Questa informazione non è di certo una novità, basti pensare alle numerose supercar europee, come la McLaren Senna, che nascono con scarichi completamente differenti sviluppati specificatamente per gli Stati Uniti.

Ma come mai l’auto è più rumorosa con il cambio a 9 rapporti? Create dalla Society of Automotive Engineers, le trasmissioni manuali e automatiche sono sottoposte a diversi test. Entrambe le auto devono accelerare fino a 31 mph, circa 50 km/h, e a quel punto viene misurato il rumore. Le vetture manuali devono completare il test in seconda o terza marcia; il più delle volte, questo significa portare il motore sulla linea rossa, producendo molto rumore. I modelli automatici devono accelerare il più rapidamente possibile senza forzare una scalata; sostanzialmente l’accelerazione può essere dolce e misurata e soprattutto in qualsiasi marcia. Curioso non trovate?

La nuova sportiva di casa Nissan arriverà in Europa? Difficile a dirsi, probabilmente no. Le ultime informazioni in merito suggeriscono che la produzione sarà limitata agli Stati Uniti ma l’augurio è che possa arrivare anche da noi magari in un secondo momento. Per chi non lo sapesse, la nuova Z vanta un 3.0 V6 biturbo da 405 cavalli e 475 Nm di coppia, un incremento di 78 cavalli rispetto al modello che va a sostituire ossia la Nissan 370Z. Sul mercato, la nuova Z dovrà giocarsela con vetture presenti da ormai diversi anni tra cui Toyota Supra, Chevrolet Camaro, Ford Mustang e Dodge Challenger.