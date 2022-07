Qualche giorno fa Peugeot ha svelato la nuova 408, un’auto decisamente inedita per forme e proporzioni; è un SUV, è un crossover, ha interni accattivanti e dal design ricercato, e offre diverse motorizzazioni elettrificate e una versione 100% elettrica.

La linea di Peugeot 408 è particolare, si basa su una piattaforma da SUV ed è leggermente rialzata (19 cm di altezza da terra), ma la carrozzeria è quella di una berlina con un tetto da coupè: un bel mix di elementi che sono stati sapientemente mescolati dai designer Peugeout, non nuovi ad auto in grado di catturare l’attenzione.

Non mancano gli spigoli sulla carrozzeria, impreziosita da linee dure che danno all’auto un aspetto mordace, e i giochi con le forme continuano anche sui cerchi in lega (offerti in un range tra 17 e 20 pollici) disegnati con linee squadrate dove tipicamente si cerca invece di disegnare in modo circolare.

Sotto il cofano sono previste diverse motorizzazioni: quella di ingresso è un 1.2 turbo benzina da 130 cavalli, seguita da un 4 cilindri 1.6 turbo benzina con sistema plug-in hybrid che può portare la potenza complessiva a 180 o 225 cavalli, a seconda della versione scelta. La batteria è da 12,4 kWh e può essere ricaricata fino a 7,4 kW. In tutte le motorizzazioni è previsto il cambio automatico a 8 marce.

Spostandoci all’interno lo spazio non manca: 5 posti di cui i 3 dietro dispongono del più ampio spazio per le gambe offerto da tutta la gamma Peugeot (19 centimetri), bagagliaio da 536 litri e una fila anteriore di posti che può godere della vista della bellissima plancia, disegnata con linee spigolose proprio come quelle della carrozzeria.

Si chiama iCockpit, e offre al guidatore 3 schermi: uno è dedicato alla strumentazione digitale, il secondo da 10″ si utilizza per il sistema di infotainment, e il terzo, più piccolo, svolge invece la funzione di creare scorciatoie per le funzioni più importanti dell’auto – climatizzatore, audio, navigazione e impostazioni del sistema.

Tra gli optional che rendono gli interni particolarmente invitanti troviamo sicuramente i sedili ergonomici AGR con regolazione elettrica e funzione massaggiante, per viaggiare in tutta comodità.

Peugeot 408 arriverà sul mercato nel 2023, e nei prossimi mesi scopriremo di più anche della variante 100% elettrica.