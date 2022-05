Porsche ha svelato la sua nuova auto da corsa 100% elettrica, si chiama GT4 E-Performance, è basata sul telaio della Porsche Cayman GT4 RS Clubsport e utilizza componenti provenienti dalla 911 RSR GTE; la nuova elettrica di Porsche utilizza lo stesso motore e le stesse batterie della Porsche Mission R Concept.

La nuova Porsche GT4 E-Performance è in grado di produrre ben 1072 cavalli grazie alla configurazione a doppio motore, uno per ogni asse; l’auto però è dotata di un sistema di risparmio energetico che taglia la potenza a 630 cavalli, così da consentire all’auto di percorrere gare più lunghe.

718 GT4 ePerformance

La batteria installata è da 82 kWh ed è dotata di un sistema di ricarica rapida a 900V, che le permette di ricaricarsi fino al 75% in soli 15 minuti – il tutto è raffreddato da un sistema di raffreddamento a olio che si occupa di tenere le temperature entro il range stabilito così che non ci siano cali di potenza.

Il peso finale della Porsche GT4 E-Performance è di circa 1600 kg, circa 200 kg in più della Cayman GT4 RS Clubsport, e stando a quanto afferma la stessa Porsche l’auto avrebbe prestazioni paragonabili all’attuale 911 GT3 Cup, auto in grado di toccare i 300 km/h di velocità massima. Pochi dubbi sull’accelerazione da 0 a 100, sarà spaventosamente rapida: la Mission R Concept può vantare uno 0/100 in meno di 2.5 secondi, e sicuramente la GT4 E-Performance si scosterà di poco da questo tempo.

718 GT4 ePerformance

La nuova Porsche GT4 E-Performance farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed tra il 23 e il 26 giugno prossimi, prima di iniziare un tour mondiale lungo ben 2 anni all’interno del progetto “race2zero” di Porsche, nato per sensibilizzare e raccontare le tecnologie delle auto elettriche più moderne.

Lo step successivo, già ampiamente confermato da Porsche, sarà quello di portare la 718 Cayman sul mercato in una versione 100% elettrica che andrà a sostituire del tutto il modello endotermico.