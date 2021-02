Rivian si quoterà in borsa, avvistato il primo pick-up R1T

Se si parla di pick-up elettrici, senza dubbio Rivian è uno dei nomi più importanti da citare: il 2021 dell’azienda statunitense si preannuncia scoppiettante, principalmente perché entro il mese di giugno dovrebbero iniziare le consegne del modello R1T – in vantaggio su tutta la concorrenza – ma anche perché l’azienda potrebbe decidere molto presto di quotarsi in borsa, con una valutazione di 50 miliardi di dollari.

La compagnia ad oggi è ben supportata da importanti nomi come Amazon, Ford e Cox Automotive. La compagnia di Jeff Bezos è tra le più grandi sostenitrici di Rivian, tanto da aver ordinato una enorme quantità di furgoni elettrici – 100,000 unità! – alcuni dei quali sono già stati consegnati e sono già circolanti per le strade americane. Anche Ford ha ordinato dei veicoli a Rivian, investendo mezzo miliardo di dollari nella compagnia con sede in Michigan, e ordinando un modello di crossover elettrico che poi sarà venduto sotto marchio Ford.

L’imminente arrivo sul mercato del pick-up R1T di Rivian, il primo modello di pick-up elettrico a vedere la luce del mercato consumer, il valore della compagnia è destinato ad aumentare vista anche la enorme quantità di pre-ordini raccolti dalla compagnia. Fortunatamente i lavori sono già in stadio avanzato, tanto che qualche settimana fa è stato pubblicato un video di avvistamento del R1T per le strade degli USA: nel video che vi riportiamo di seguito il grosso pick-up si trova casualmente accostato a una Tesla Model X.

Per coloro che non lo conoscessero, il pick-up Rivian R1T sarà rilasciato sul mercato a partire dal mese di giugno 2021 al prezzo iniziale di 75,000 $: grazie a un pacco batterie di importanti dimensioni – arriva infatti fino a 135 kWh – sarà possibile percorrere quasi 500 km con una sola carica, il tutto coniugando la comodità di una cabina da 7 posti e un piano di carico esterno di tipo ‘short’.

Come anticipato, il piano di Rivian prevede di quotarsi in borsa entro la fine del 2021, con una valutazione iniziale di 50 miliardi di dollari; curiosamente, la compagnia ha deciso di quotarsi in borsa con un’offerta pubblica iniziale (IPO) anziché utilizzare una SPAC (Special-purpose acquisition company) che è diventato di recente il metodo più diffuso con cui le aziende automotive si quotano in borsa.