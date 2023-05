Toyota ha condotto uno studio che ha evidenziato come ottenere notevoli benefici nella riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’utilizzo delle modalità di guida Eco o EV disponibili sui loro veicoli. In particolare, la modalità EV si applica ai veicoli ibridi plug-in, come il RAV4, che hanno batterie sufficientemente grandi da consentire brevi tratti di guida completamente elettrica.

Nonostante queste modalità di guida siano spesso associate a una risposta più lenta dell’acceleratore, Toyota mira a incoraggiare i propri clienti a utilizzarle più frequentemente, fornendo loro una maggiore consapevolezza dei vantaggi che ne derivano.

Lo studio è stato condotto coinvolgendo dipendenti e familiari Toyota, che hanno percorso complessivamente oltre 650mila chilometri utilizzando le modalità Eco o EV. Confrontando i dati di questi veicoli che operano nelle modalità più efficienti con quelli che non lo fanno, Toyota è riuscita a ottenere importanti informazioni.

Complessivamente, le riduzioni delle emissioni ottenute hanno comportato un risparmio sui costi del carburante pari a 18.304 dollari rispetto alla media nazionale. Sono state risparmiati 20mila litri di benzina e Toyota ha dichiarato che le riduzioni di CO2 corrispondono all’equivalente di 748 alberi che assorbono carbonio per 10 anni. Rispetto ad una guida senza modalità Eco o EV, sono stati risparmiati 45.235.623 grammi di CO2.

L’utilizzo della modalità Eco su un modello non ibrido ha mostrato i maggiori benefici, con una riduzione del 26% delle emissioni di CO2 allo scarico. In un veicolo ibrido, la riduzione è appena del 4%, poiché il veicolo già funziona in modo più efficiente nella guida generale.

Questa indagine, mostra ancora una volta le intenzioni di Toyota di non focalizzarsi interamente sull’elettrico ma di trovare ulteriori strade come l’idrogeno e ora l’ibrido. Nonostante questo aspetto, il marchio è intenzionato a creare proposte sempre più ecologiche e la dimostrazione arriva anche dall’eliminazione del poderoso V6 a favore di un nuovo motore ibrido.