Tesla e Toyota di nuovo insieme per realizzare un SUV compatto?

Secondo quanto riporta il quotidiano coreano Chosun Ilbo, Tesla e Toyota avrebbero avviato un nuovo discorso di collaborazione, con l’idea di realizzare un SUV compatto elettrico mettendo insieme le forze delle due compagnie; si tratta di un’operazione che gioverebbe a entrambe, permettendo a Toyota di sfruttare le competenze hardware e software di Tesla, e allo stesso tempo permetterebbe a Tesla di accedere a un sistema di produzione incredibilmente raffinato e consolidato come quello di Toyota, che permette di sfornare 10 milioni di auto all’anno.

Già nel 2010 Toyota e Tesla avevano iniziato una collaborazione: all’epoca la compagnia di Elon Musk non era che un’idea di quello che è diventata oggi, e le due realtà misero insieme gli sforzi per dare vita al RAV4 EV, realizzato con componenti che successivamente abbiamo visto sulla Model S di Tesla. Sfortunatamente, la collaborazione tra i due team di ingegneri si incrinò al punto da portare a una rottura completa nel 2017, quando Toyota ha venduto tutte le sue azioni Tesla e si è messa in proprio, per così dire.

Da allora, Tesla non ha fatto altro che crescere ulteriormente e migliorare il proprio know-how in fatto di auto elettriche, tanto che un colosso come Toyota si è detto nuovamente interessato a collaborare, nonostante le dichiarazioni un po’ controverse del capo della compagnia, Akio Toyoda. Si tratterebbe quindi di una nuova collaborazione con compiti molto chiari: gli americani fornirebbero batterie e software, che senza dubbio ad oggi sono il top della categoria e che permettono percorrenze molto alte grazie ad un’alta efficienza nei consumi di energia, mentre i giapponesi ci metterebbe la piattaforma e le capacità produttive.

Restano però alcuni dubbi sull’utilità di realizzare un’auto di questo tipo, considerato che le intenzioni di Tesla di realizzare un’auto compatta da circa 20,000 euro ormai sono note a tutti; va bene non avere paura della concorrenza, ma addirittura supportarla nella realizzazione di un veicolo con caratteristiche simili sembra una mossa un po’ strana. Staremo a vedere come si svilupperà questo interessante accordo.