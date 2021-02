Tesla Model 3 è ancora la regina del mercato nel 2020

Lo sapevamo già, ma i dati ce lo confermano in modo più che evidente: la Tesla Model 3 è l’auto elettrica più venduta al mondo, e la seconda in classifica è ancora molto lontana. Per colmare il gap tra Tesla e gli altri produttori, saranno necessari investimenti molto importanti.

Tesla Model 3 rappresenta di fatto la prima vera auto elettrica venduta in grandi volumi in così poco tempo, e per il momento è l’unica: questo è stato possibile grazie ai grandi investimenti fatti da Tesla, partendo dalla Gigafactory in Nevada, fino agli accordi con Panasonic per la produzione di batterie specifiche per la Model 3. Il periodo di inizio della produzione, inquadrato tra il 2017 e il 2019, è stato molto complicato, ma finalmente Tesla è arrivata al massimo della produzione nella fabbrica di Fremont, oltre ad aver aumentato la produzione nella Gigafactory di Shangai nell’arco del 2020. Grazie a tutti questi importanti dettagli, la Model 3 è diventata la regina del mercato.

Modello Unità vendute 1 Tesla Model 3 365,240 2 Wuling HongGuang Mini EV 119,225 3 Renault Zoe 100,431 4 Tesla Model Y 79,734 5 Hyundai Kona EV 65,076

Come potete vedere dalla tabella, la Model 3 resta al primo posto con un margine sulla seconda di quasi 250,000 veicoli venduti solo durante il 2020; inoltre la seconda in classifica, la Wuling HongGuang Mini EV, è sostanzialmente una microcar elettrica a basso costo, un veicolo assolutamente non paragonabile alla Tesla Model 3. Ottima annata per la Renault Zoe, che si posiziona al terzo posto con più di 100,000 unità vendute nell’arco del 2020; la classifica procede poi con la Model Y, sempre di Tesla. Chiude la top 5 la Hyundai Kona EV, con poco più di 65,000 unità vendute.

Secondo le previsioni, il 2021 vedrà la Model Y diventare l’auto più venduta, dato che il ritmo di produzione è ancora in aumento, con l’inserimento delle Gigafactory in Texas e in Germania, che aiuteranno ad aumentare ulteriormente la produzione. E’ possibile inoltre che, con l’inserimento di Volkswagen nel mercato delle EV, la classifica del 2021 sia molto diversa da quella del 2020, con tanti nuovi modelli.