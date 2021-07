Tesla Model Y arriva anche in Italia, prime consegne ad agosto

Le consegne in Europa della nuova Tesla Model Y inizieranno a partire dal mese di agosto, lo ha annunciato la stessa Tesla tramite un comunicato ufficiale: i primi modelli ad arrivare sul mercato europeo saranno quelli Long Range AWD, che saranno consegnati ai clienti che hanno effettuato il pre-ordine mesi fa.

La nuova Tesla Model Y Long Range AWD sarà dotata di 2 motori elettrici dalla potenza complessiva di 350 CV, e di un pacco batterie di generose dimensioni – il sito non riporta il dato preciso, al momento – sufficiente a percorrere 505 km. Nonostante il peso importante, ben 2003 kg, l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5.1 secondi e raggiunge la velocità massima di 217 km/h. Nel 2022 dovrebbe arrivare anche un modello Performance, con autonomia leggermente minore ma con una potenza di 490 CV, sufficienti a coprire lo 0-100 in 3.7 secondi e per raggiungere la velocità massima di 241 km/h.

La nuova Tesla Model Y avrebbe dovuto inizialmente essere prodotta in Europa, nella Gigafactory che Tesla sta faticosamente cercando di avviare in Germania, vicino a Berlino: gli innumerevoli problemi burocratici e le proteste degli ambientalisti hanno rallentato l’apertura della fabbrica, ma sembra che la compagnia di Elon Musk sarà comunque in grado di produrre auto a sufficienza per la commercializzazione anche in Europa, dopo aver attaccato inizialmente i mercati della Cina e degli Stati Uniti. Le Model Y che arriveranno in Europa saranno prodotte nella terra a stelle e strisce, mentre la produzione cinese resta dedicata al mercato asiatico..

Il prezzo della nuova Tesla Model Y Long Range è fissato per l’Italia a 60.990 €, una cifra che permette persino di sfruttare l’incentivo per la fascia entro i 61.000 €, mentre la versione Performance prevista per il prossimo anno sarà venduta a 68.990 €