Tre importanti case costruttrici del settore automotive entrano a far parte dell’UNRAE: a dare l’annuncio è la stessa associazione, che accoglie con entusiasmo la casa automobilistica Polestar, Kögel Italia e Mauri Bus System. La conferma che il debutto della casa automobilistica svedese è ormai imminente arriva, dunque, indirettamente dall’UNRAE.

L’ingresso delle nuove Associate, attive in tre differenti comparti del settore automotive, è una conferma – ove mai ce ne fosse bisogno – della capacità di attrazione dell’UNRAE, che va così a rafforzare ulteriormente la sua rappresentatività a 360°. Le nuove Associate condividono appieno lo spirito di UNRAE e la sua attenzione agli obiettivi della transizione ecologica nel settore e porteranno in Associazione la loro preziosa esperienza, per accelerare il passaggio a forme di mobilità più sostenibili e tecnologicamente avanzate, commenta il Presidente di UNRAE Michele Crisci.

Non si esclude pertanto che presto saranno diffusi maggiori dettagli sull’arrivo di Polestar nel mercato automobilistico italiano. Importanti novità da parte della Casa costruttrice potrebbero infatti in seguito al debutto del SUV elettrico Polestar 3. Con il debutto della 3, il marchio Polestar dà il via ad una nuova e importante fase entrando nel segmento destinato ai grandi volumi delle Suv di taglia media e, al tempo stesso, l’entrata in nuovi mercati tra spicca anche il nostro.