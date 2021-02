Volkswagen ID.4 arriva ad aprile, iniziano i pre-ordini

Volkswagen ha avviato la campagna di pre-ordine per la nuova auto elettrica ID.4, che vedrà la luce del mercato dal mese di aprile. Il prezzo di partenza fissato per l’Italia è di 43,150 euro, cifra che vi ricordiamo permette di avvalersi degli incentivi statali che permettono di ricevere fino a 10,000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica.

Il nuovo SUV di Volkswagen segue la stessa linea tracciata da ID.3, ed è proposto in 4 configurazioni: City, Life, Business e Tech. I prezzi di partenza sono i seguenti: come anticipato, la versione City parte da 43,150 euro, si sale poi a 49,150 euro per la versione Life, la versione Business costa invece 53,150 euro e si conclude con la versione Tech proposta a 57,150 euro. Solo la prima si avvale della motorizzazione meno potente, quella realizzata con un motore elettrico da 170 cavalli e da una batteria da 52 kWh, con possibilità di ricarica in AC a 7,2 kW e in DC a 100 kW, mentre tutte le altre versioni utilizzano il motore elettrico da 204 cavalli abbinato a un pacco batterie da 77 kWh, in questo caso con ricarica in AC a 11 kW e in DC a 125 kW. La versione City dovrebbe assicurare poco più di 340 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre nel caso delle altre versioni l’autonomia sale fino a 520 km.

Tutti i modelli sono limitati elettronicamente nella velocità massima, fissata a 160 km/h, e con il motore più potente da 204 cavalli la ID.4 è in grado di fare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi.

Per quanto riguarda la tecnologia installata a bordo, Volkswagen ID.4 offre un buon pacchetto Adas di aiuti alla guida, grande al cruise control adattivo, e ai sistemi di Front Assist, Lane Assist e riconoscimento dei cartelli stradali. Fari Full LED, cerchi in lega da 18” a salire, e sensori di parcheggio anteriori e posteriori completano una dotazione di tutto rispetto. All’interno dell’abitacolo troviamo il climatizzatore bizona di tipo Climatronic, una strumentazione digitale composta da 2 schermi, uno da 5,3” e uno da 10”, con sistema di comandi vocali e sistema di connettività smartphone senza fili Wireless App-Connect.