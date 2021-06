Volvo C40 Recharge, il SUV coupè scandinavo elettrico

Volvo ha presentato il suo primo SUV Coupé 100% elettrico. Stiamo parlando del nuovo Volvo c40 Recharge, la prima completamente elettrica della casa scandinava.

La mobilità sostenibile sta cambiando il mondo anche scandinavo automotive. La casa svedese Volvo, da sempre all’interno del segmento premium automotive, ha infatti affermato che entro 9 anni tutte le vetture del proprio brand saranno spinte solamente da una trazione elettrica.

Volvo C40 Recharge

https://www.media.volvocars.com/

Addio quindi a tutti i motori diesel e benzina della casa svedese.

Per fare questa svolta, ecco il primo step evolutivo della gamma. Stiamo parlando di un veicolo che ricorda moltissimo il Suv XC40 nella parte anteriore, ma che viene declinato con un tetto spiovente nella parte posteriore. Se facciamo attenzione la calandra anteriore non ha le feritoie tipiche dei motori termici, ma presenta una chiusura attorno al logo Volvo.

Tecnicamente la linea si presenta molto morbida nel tetto con qualche nervatura nella parte inferiore delle porte. I cerchi in lega sono belli consistenti e vanno a evidenziare i passaruota allargati che sono stati protetti da una bordatura di plastica.

Per quel che riguarda le dimensioni del mezzo, possiamo dire che la lunghezza si attesta a circa 440 cm. Gli appassionati Volvo dovranno però attendere circa la fine di quest’anno in quanto servono ancora qualche mese per definire gli ultimi aspetti ti assemblaggio. Dove si assembla? In Belgio.

Chi vorrà prenotare questa vettura ovviamente dovrà aspettarsi qualcosa di innovativo. Volvo ha deciso infatti di dare la possibilità di acquistare questa vettura solo tramite il proprio sito web. Si potrà infatti ordinare questa vettura solo on-line e non si potrà andare a contrattare con alcun soggetto. I concessionari quindi sono stati esclusi nella fase di contrattazione, ma saranno comunque un aspetto prioritario per la manutenzione, la consegna e l’assistenza. In questo modo la casa scandinava si arrocca la titolarità di poter vendere un mezzo senza dover sottostare a sconti presso i concessionari e dover dipendere da parte soggetti.

La vettura ha uno sprint veramente eccezionale e permette di passare da 0 a 100 km orari in appena 4,9 secondi. Tutto questo è merito di una batteria da 78 kWh che permette un’autonomia di circa 420 km.

Le batterie sono state ottimizzate in termini di posizionamento e permettono lo sviluppo di un bagagliaio di circa 413 litri. Anche nel vano anteriore si può posizionare circa un 31 litri di materiale.

Per gli amanti della tecnologia, Volvo ha voluto posizionare dei fari innovativi con tecnologia pixel. Stiamo parlando di proiettori innovativi dotati di tecnologia a matrice led. In questo modo, il risultato finale è una luminosità e visibilità totale senza abbagliare e creare problematiche a tutti coloro che vengono incontro a noi.

Volvo C40 Recharge

https://www.media.volvocars.com/

Volvo inoltre ha voluto creare una vettura altamente tecnologica e connessa. Il sistema multimediale è basato completamente su Android Automotive ed è capace di integrarsi perfettamente con tutti i sistemi Google. In questo modo potremmo trovare tutti i nostri documenti e tutte le nostre attività Google, anche nella vettura. Il software Google Maps quindi sarà il nostro compagno ideale per delle bellissime vacanze a zero emissioni in ogni singola area d’Europa.

Per quel che riguarda i prezzi, non sono state ancora diramate alcune formazioni. Attendiamo quindi qualche mese per vedere concretamente su strada questa vettura e per conoscere eventualmente delle promozioni lancio per il primo SUV Coupé 100% Volvo.