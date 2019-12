007 – No Time to Die: ecco il trailer italiano del nuovo film

Finalmente è stato reso noto il primo trailer in italiano del nuovo film che avrà come protagonista James Bond, personaggio che verrà interpretato da Daniel Craig. Dunque, di seguito troverete il trailer di 007 – No Time to Die, pellicola distribuita da MGM che debutterà nelle sale cinematografiche a partire dall’anno prossimo, esattamente l’8 aprile 2020. La pellicola cinematografica, scritta da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge insieme alla collaborazione di Cary Fukunaga che ha anche diretto il film, ha un cast molto ricco.

Infatti, insieme a Daniel Craig nei panni del protagonista, ci saranno anche Rory Kinnear, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw e Ralph Fiennes. Ma del cast nel nuovo film di James Bond fanno parte anche Billy Magnussen, Dali Benssalah, David Dencik, Ana De Armas, Lashana Lynch e Rami Malek. Come si può notare anche da trailer appena rilasciato, una parte delle riprese di 007 – No Time to Die, si sono svolte a Matera. Mentre, le altre scene sono state girate in Giamaica, in Norvegia e anche a Londra.

Sinossi ufficiale di 007 – No Time to Die

“Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.”