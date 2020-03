Gli accessori utili per lo smartworking

Che sia una misura eccezionale o che sia diventata la prassi nella vostra attività lavorativa, lo smartworking è ora più che mai una tipologia di lavoro estesa a molti di noi. Sia per coloro che lo applicano quotidianamente sia per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo vi suggeriamo una serie di accessori e “aggeggi” che possono rendere molto più piacevole la vostra attività lavorativa da casa o in movimento (ma anche quando siete in ufficio, l’importante è alleggerire i momenti di lavoro)!

Powerbank

Non sempre abbiamo a disposizione delle prese di corrente a cui poterci collegare; non disperiamoci e acquistiamo un powerbank nerd per supplire a questa mancanza!

Cuffie e cover per airpods

Chiamate in continuazione o semplicemente volete isolarvi dal mondo e ascoltare un po’ di musica da pc o telefono? Vi proponiamo alcuni esempi di cuffie o, per chi è più tecnologico e possiede cuffie in-ear Apple, delle cover per le vostre airpods!

Mouse e tappetini

Avete un pc portatile ma non siete comodi senza usare un mouse? Vi accontentiamo subito con una serie di suggerimenti a tema, sempre originali e unici.

Hard disk esterni

Non sapete più dove salvare i vostri documenti? Sistemiamo la situazione con una serie di Hard disk esterni che possono fare al caso vostro, con tanta memoria disponibile da portare sempre con voi.