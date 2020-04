Agents of SHIELD 7: data di debutto e poster

ABC, Disney e Marvel Studios ha diffuso nella tarda serata di ieri, dopo una lunghissima attesa, un poster ufficiale per Agents of SHIELD 7 che annuncia la data di debutto dell’ultima stagione per quella che è di fatto l’ultima sopravvissuta delle serie tv Marvel.

Agents of SHIELD 7 ritornerà quindi per l’ultima stagione da 13 episodio il prossimo 27 maggio su ABC.

Eccovi il poster:

Come sappiamo dagli eventi che hanno concluso la Stagione 6, Coulson e i suoi agenti si ritrovano catapultati nella New York del 1931.

Il cast è composto da Clark Gregg nel ruolo dell’agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell’agente Melinda May, Chloe Bennet in quelli di Daisy Johnson, Iain De Caestecker interpreta l’agente Leo Fitz, Elizabeth Henstridge è l’agente Jemma Simmons, Henry Simmons nel ruolo dell’agente Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nel ruolo di Elena “Yo-Yo” Rodriguez.

Attesissimi invece i ritorni di Hayley Atwell nei panni diPeggy Carter e di Patrick Warburton in quelli di Rick Stoner.

Ad agosto era stato già diffuso un trailer che vi riproponiamo:

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D è una serie televisiva statunitense creata per la ABC da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, basata sull’organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics, un’agenzia fittizia dedita al mantenimento della pace e di spionaggio in un mondo popolato da supereroi e altri esseri con poteri sovrumani. Ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), la narrazione è in continuità con i film e le altre serie televisive del franchise.

Come sappiamo Agents of Shields non è disponibile sulla piattaforma Disney+ ufficialmente per via dei contenuti non in linea con le policy Disney fortunatamente la serie almeno in Italia è comunque disponibile su Netflix.