AMC Networks produrrà gli adattamenti tv dei libri di Anne Rice

AMC Networks ha acquisito i diritti sulle opere letterarie di Anne Rice: Le Cronache dei vampiri e La saga delle Streghe Mayfair.

Il Network ha diramato un comunicato stampa in cui annunciava di aver stipulato un accordo con la scrittrice Anne Rice circa i diritti delle sue due opere più conosciute: Le Cronache dei vampiri e la saga delle Streghe Mayfair, ovvero un totale di 18 romanzi tra cui Intervista col Vampiro, Scelti dalle Tenebre, La Regina dei Dannati e L’ora delle streghe.

L’accordo concederà ad AMC Networks i diritti di adattamento serie tv e film per i propri servizi di streaming e reti televisive.

Ad occuparsi della trasposizioni di queste opere sarà chiamato lo sceneggiatore Rolin Jones (Perry Mason, Friday Night Lights), mentre Anne Rice e Christopher Rice ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi.

Di seguito l’elenco dei titoli acquisiti da AMC Networks.

Le Cronache dei vampiri

Intervista col vampiro

Scelti dalle tenebre

La regina dei dannati

Il ladro di corpi

Memnoch il diavolo

Armand il vampiro

Pandora

Vittorio the Vampire

Il vampiro Marius

Il principe Lestat

Prince Lestat and the Realms of Atlantis

Blood Communion: A Tale of Prince Lestat

La saga delle Streghe Mayfair

L’ora delle streghe

Il demone incarnato

Taltos, il ritorno

Crossover tra Le Cronache dei vampiri e La saga delle Streghe Mayfair

Merrick la strega

Il vampiro di Blackwood

Blood

Sarah Barnett, president of AMC Networks Entertainment Group and AMC Studios ha affermato che le proprietà intellettuali di Rice sono tra le opere più riconoscibili e amate al mondo e che per AMC Networks sarà un privilegio ed un onore poterle adattare per il formato televisivo e in questo modo queste storie leggendarie potranno raggiungere nuove generazioni di appassionati.

Per Anne Rice questo accordo raggruppa sotto un unico tetto le sue due serie più conosciute e darà modo ai registi di esplorare un universo espanso e interconnesso popolato da vampiri e streghe frutto di una lunghissima e fortunata carriera.