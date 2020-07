American Vampire 1976 chiuderà la saga horror di Scott Snyder

Nella tarda serata di ieri DC ha annunciato l’ultimo capitolo di America Vampire saga horror generazionale lanciata da Scott Snyder e Rafael Albuquerque nel 2010 intitolato American Vampire 1976. Si tratta di una mini serie di 9 numeri che chiuderà l’intera epopea del vampiro Skinner Sweet e come suggerisce il titolo sarà ambientata negli Stati Uniti del 1976.

In American Vampire 1976, Skinner Sweet si muoverà nell’America appena sconvolta dallo scandalo Watergate e dove la gente è divisa da opinioni politiche e diffidenza verso il governo. Il lancio ufficiale infatti recita: “L’America è spezzata, la fiducia fra il governo e l’opinione pubblica è crollata. La paranoia regna sovrana. È il 1976 non il 2020.”

A chiarificare il messaggio è intervenuto l’editor Mark Doyle che ha definito eccitante la possibilità di poter tornare a lavorare su America Vampire, saga iniziata oltre 10 anni, e poterla concludere con American Vampire 1976 perché offrirà moltissimi spunti e parallelismi fra l’America degli anni ’70 e quella di oggi.

A confermare questo parallelismo è anche lo stesso scrittore Scott Snyder che sottolinea come ritroveremo i personaggio nel 1976 in un periodo davvero buio e che ricorda molto da vicino la situazione attuale fra ansia, paura e riesame della cultura e identità americana.

American Vampire 1976 si aprirà con Skinner Sweet che lavora come stuntman appena fuori Las Vegas… cercando di morire. A New York invece seguiremo con Cal e Travis le brutali vicende di una serie di omicidi simili a quelle del Figlio di Sam; Felicia sarà coinvolta in un intrigo politico: tutta l’iconografia degli anni ’70 a stelle e strisce sarà riesaminata in questa miniserie.

Intanto Pearl e un partner misterioso rintracceranno Skinner per un’ultima, disperata missione: l’organizzazione nota come Gray Trader sta letteralmente scavando le viscere del mondo per scatenare l’Inferno sulla Terra in concomitanza dei festeggiamente del bicentenario degli Stati Uniti! Riusciranno Pearl e Skinner a riconciliarsi e a cambiare il corso della storia?

Eccovi alcune tavole in anteprima:

American Vampire 1976 #1 di Scott Snyder e Rafael Albuquerque uscirà negli Stati Uniti il prossimo 6 ottobre sotto l’etichetta matura Black Label. Costerà $ 3.99 con copertina di Albuquerque e variant di Dustin Nguyen.

Vi ricordiamo che Panini DC Italia ha annunciato un volume omnibus con tutta la serie in uscita in autunno.