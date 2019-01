Annunciato Noctiluca, il nuovo gioco di Shem Phillips

Z-Man Games ha annunciato Noctiluca, il novo gioco da tavolo ad opera del game designer Shem Phillips, già conosciuto per aver ideato la trilogia di North Sea e West Kingdom.

Noctiluca è un gioco astratto in cui i giocatori devono cercare di catturare i noctiluca, delle misteriose creature bioluminescenti acquatiche dalle straordinarie proprietà curative.

Il gioco è pensato per 1-4 giocatori e dura in media 30 minuti. È possibile giocare in due modalità: quella competitiva e quella solitaria.

Da 2 a 4 giocatori bisognerà di raccogliere più creaturine degli altri, mentre nella modalità in solitaria il giocatore dovrà salvare quanti più noctiluca possibili.

Nel fitto della giungla più selvaggia troveremo le Cerulean Pools: per gran parte dell’anno queste polle d’acqua sono tranquille, ma durante le notti più calde i noctiluca si svegliano dal loro sonno e le acque si animano di mille luci scintillanti.

Queste coloratissime creature hanno proprietà curative e sono in grado di guarire diverse malattie grazie alla loro bioluminescenza. I guaritori ricompenseranno lautamente i sub che riusciranno a catturare questi rari esemplari.

Sul tabellone di gioco troverete una pozza d’acqua, riempita con dei dadi colorati, questi rappresentano i diversi tipi di noctiluca. I giocatori a turni si immergono nelle acque delle Cerulean Pools, partendo dalle sponde, per raccoglierli. I giocatori dovranno scegliere il loro percorso in acqua con molta attenzione, perché occorrerà rispettare i requisiti richiesti dai vari contenitori per riempirli. Ad ogni consegna effettuata i guaritori ripagheranno i vostri sforzi.

Dopo due round i giocatori confrontano i loro punteggi e il giocatore che sarà riuscito ad effettuare più consegne avrà vinto.

Non è c’è ancora una data di uscita del gioco, tuttavia è possibile pre ordinarlo al costo di 34.99$. Ogni scatola contiene 1 tabellone di gioco double face, 105 dadi, 30 token punteggi, 30 carte vasetto, 4 Favorite Cards, 12 Segnalini, 1 First Player Marker e il manuale delle regole.