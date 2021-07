Argylle: l’incredibile cast del nuovo film di spionaggio di Matthew Vaughn

Argylle è il nuovo spy thriller diretto da Matthew Vaughn, conosciuto per essere il regista di Kick-Ass, X-Men: L’inizio e del franchise di Kingsman. Basato sull’omonimo romanzo di Ellie Conway il film avrà un cast stellare. A dare la notizia Deadline che ha anche annunciato che le riprese del film inizieranno questo agosto in Europa.

Argylle: i dettagli sul film di Matthew Vaughn

Il cast scelto da Matthew Vaughn per Argylle è assolutamente stellare. Il film ha come protagonisti Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena e Samuel L. Jackson.

La pop star Dua Lipa farà il suo debutto come attrice nel progetto e fornirà la musica originale per la title track e la colonna sonora.

Matthew Vaughn dirigerà il film su sceneggiature di Jason Fuchs (Wonder Woman). Inoltre ritornano anche i collaboratori abituali di Vaughn, Adam Bohling e David Reid, oltre a Fuchs Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn e Adam Fishbach che saranno produttori esecutivi.

Per quanto riguarda la trama, Argylle è basato sull’omonimo romanzo di spionaggio di prossima uscita (il lancio è previsto per il 2022) dell’autrice Ellie Conway, e segue la più grande spia del mondo, appunto Argylle, mentre viene coinvolto in un’epica avventura in giro per il mondo.

Il film sarà il primo di una serie di tre ed è ambientato in America, Londra e diverse località in tutto il mondo.

Matthew Vaughn ha commentato:

“Quando ho letto questa prima bozza del manoscritto ho sentito che era il franchise di spionaggio più incredibile e originale dai tempi dei libri di Ian Fleming degli anni ’50. Questo reinventerà il genere delle spie”.

Zygi Kamasa, CEO di Marv ha aggiunto:

“Siamo lieti di iniziare la nostra quarta, e di gran lunga la più grande, produzione cinematografica dall’inizio della pandemia globale. Questo dimostra sia il nostro desiderio di aumentare la nostra attività di produzione, che la nostra ambizione di continuare a lanciare nuovi franchise oltre la serie di film Kingsman”.

Nulla da dire, con un cast così spettacolare Argylle sembra davvero promettere bene.

