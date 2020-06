Arriva la Platinum Edition di Icewind Dale: Rime Of The Frostmaiden

In arrivo da Beadle & Grim’s Platinum Edition di Icewind Dale: Rime Of The Frostmaiden, l’edizione platino da collezione dell’ultima avventura per Dungeons & Dragons Quinta Edizione.

Beadle & Grim’s è un editore specializzato in edizioni di lusso con licenza ufficiale Wizards of the Coast, al cui interno è possibile trovare oltre al manuale tutti gli accessori che trasformeranno una comune sessione di gioco in un’esperienza di gioco definitiva.

Ma cosa sarà possibile trovare all’interno della Platinum Edition di Icewind Dale: Rime Of The Frostmaiden?

Innanzi tutto la sontuosa edizione includerà il manuale di gioco sia in formato fisico che in formato digitale (oltre ai relativi codici per D&D Beyond). L’edizione del supplemento Icewind Dale: Rime Of The Frostmaiden della Platinum Edition si differenzierà però dall’edizione regolare del supplemnto perché sarà suddiviso in fascicoli separati per garantire una fruizione del contenuto più agevole. Inoltre queste dispense saranno caratterizzate da una impaginazione che privilegerà le illustrazioni del manuale.

L’esperienza di gioco definitiva proposta da Beadle & Grim’s includerà una serie di accessori fondamentali per i giocatori più esigenti.

Questa edizione di Rime Of The Frostmaiden sarà completa di miniature (all’interno della Platinum Edition saranno incluse 20 miniature speciali già dipinte), delle mappe di gioco dei vari ambienti in grande formato, tra le quali una mappa modulare riutilizzabile di Ten Town e una mappa modulare della tundra.

Non mancheranno poi le carte incontro, che i DM potranno posizionare Sopra allo speciale Schermo del Master (anche questo incluso) che raccoglierà le informazioni più importanti per gestire questa campagna.

Oltre a tutti i gli accessori elencati finora la Platinum Edition conterrà anche materiali di gioco riservati ai giocatori, che vi permetteranno di rendere ancora più coinvolgente questa esperienza. Tra gli oggetti di gioco che potrete trovare ci saranno distintivi, amuleti, pagine di diario, lettere di raccomandazione e molto altro ancora.

La Platinum Edition di Icewind Dale: Rime Of The Frostmaiden di Beadle & Grim’s sarà distribuita a partire da ottobre 2020 con una tiratura di 1000 pezzi, che una volta esauriti non verranno ristampati. Il costo di questo monumentale oggetto da collezione sarà di 499 dollari.