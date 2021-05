Arriva l’ultimo volume di Haikyuu!!: tra pallavolo e amicizia

Haikyuu!! è un manga spokon, ovvero sportivo, incentrato sulla pallavolo maschile. Pubblicato per la prima volta in Giappone come one-shot sulla rivista Jump NEXT!, la serie, scritta e disegnata da Haruichi Furudate è stata poi pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, da febbraio 2012 a luglio 2020. Da allora il manga ne ha fatta di strada conquistando fan di tutto il mondo. In Italia dal 27 novembre 2014 il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics la quale ne ha annunciato la conclusione con il numero 45. Un finale, questo, che avverrà col botto e che delizierà tutti gli appassionati della storia.

La casa editrice ha infatti annunciato che il 7 luglio, allegato all’ultimo volume di Haikyuu!!, ci sarà un regalo imperdibile, ovvero un mini-shikishi, termine usato per indicare il tradizionale supporto di carta, di spessore variabile, utilizzato in Giappone per calligrafie, poesie, dipinti e disegni autografati. Il numero 45 di Haikyuu!! sarà reso disponibile per la vendita in fumetteria, libreria e store online, a tiratura limitata!

Detto questo, ci sono ottimi motivi per cui iniziare a leggere il manga e, se questa piccola chicca non è un incentivo abbastanza succoso, eccovi altri motivi.

Haikyuu!! tra pallavolo e amicizia

Haikyuu!! non è semplicemente il classico manga sportivo incentrato sulla pallavolo maschile. La storia trabocca di valori importanti, primi tra tutti l’amicizia e la fiducia nei propri compagni di squadra.

Protagonista della storia è Shoyo Hinata che, dopo aver assistito a una partita di pallavolo, rimane affascinato dalla bravura di un ragazzo, studente del liceo Karasumo, soprannominato “Il piccolo gigante” perché, nonostante la sua bassa altezza, riesce a spiccare letteralmente il volo, saltando alla pari con giocatori ben più alti di lui. Hinata decide quindi di seguirne le orme e di iniziare a giocare a pallavolo, percorso tutt’altro che semplice visto che nella sua scuola media manca il club. Decide di creare una squadra assieme ai suoi amici e affronta con loro il suo primo torneo interscolastico. Com’era prevedibile la sua squadra perde la sua prima partita in cui si ritrova ad affrontare Tobio Kageyama, chiamato il “Re del campo”.

Hinata decide di non arrendersi e di entrare alla scuola del suo idolo, la Karasumo. Peccato che le difficoltà non sono finite! Innanzitutto la squadra di pallavolo della Karasumo è conosciuta con l’appellativo poco piacevole di “I corvi che non possono più volare” a causa delle continue sconfitte, e non è più quella squadra forte in cui ha giocato il piccolo gigante!. Per di più Hinata si ritrova a faccia a faccia con il suo rivale Kageyama, che aveva deciso di sconfiggere. I due non hanno altra scelta se non quella di collaborare e di lottare sullo stesso campo da gioco.

Il manga quindi segue la crescita personale di questa squadra che, dopo numerose sconfitte, vicoli cechi e difficoltà, spicca di nuovo le ali e ritorna a volare. Amicizia, coraggio, voglia di vincere, lotta personale e per la propria squadra, questi sono i valori di Haikyuu!! (parola che letteralmente vuol dire “pallavolo” in giapponese). La tensione agonistica è sempre presente, sia nella Karasumo che nelle squadre avversarie. Ogni personaggio ha un sogno e sarebbe disposto a tutto per realizzarlo.

Vengono anche analizzate e approfondite numerose tecniche di pallavolo, cosa che farà a gola a chiunque pratichi questo sport. Ma l’insegnamento più profondo è sicuramente quello che non ci sono limiti per chi vuole praticare uno sport. Con la dedizione, la passione e la costanza tutto è possibile. L’importante è non arrendersi. Basta guardare Hinata per crederlo!

Il manga, come detto prima, è pubblicato da Edizioni Star Comics, e questa è la trama tratta dal primo volume:

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere la lunga e faticosa via per diventare un giocatore di primo livello! Con la squadra del club d’istituto il ragazzo si trova anzitutto ad affrontare il torneo interscolastico, durante il quale dovrà fare i conti con avversari molto più preparati. Le sconfitte, però, servono per fortificare lo spirito, così Shoyo non si arrende, anzi… È sempre più determinato a sfondare!

Gli adattamenti anime e teatrali di Haikyuu!!

Il primo anime adattamento del manga è stato prodotto da Production I.G ed è andato in onda da aprile a settembre 2014 per un totale di 25 episodi, subito seguito da una seconda stagione, sempre di 25 episodi, andata in onda dal 3 ottobre 2015.

La terza stagione dell’anime si è composta di soli 10 episodi andati in onda dal 6 ottobre fino al 10 dicembre 2016. A differenza delle precedenti questa si è focalizzata sull’incontro tra “i Corvi” della Karasuno e “le Aquile” della temibile accademia Shiratorizawa, una squadra formidabile, praticamente imbattibile il cui capitano Ushijima fa parte della squadra nazionale giapponese. Questo incontro mostrerà appieno le potenzialità e gli stili di gioco di entrambe le squadre e le loro differenze.

La quarta stagione, intitolata Haikyuu!!: To the Top è stata annunciata al Jump Festa 2019 e la prima parte è andata in onda dal 10 gennaio al 3 aprile 2020. La sigla di chiusura, Kessen Spirit, è stata interpretata nientemeno che da CHiCO with HoneyWorks, un’orchestra VOCALOID giapponese, in cui le voci dei cantanti sono create attraverso un software che consente agli utenti di sintetizzare il proprio canto. La seconda parte è andata in onda sempre in Giappone il 2 ottobre 2020 ed è terminata il 18 dicembre.

Nel franchise fanno parte anche una serie di OAV (Original Anime Video). Il primo, Haikyuu!! Quest Picture Drama, è composto da 3 mini episodi della durata di 4 minuti, bizzarri e assolutamente divertenti in cui i nostri protagonisti si ritrovano a dovere affrontare delle quest in un modo fantasy minacciato da un terribile cattivo. Haikyuu!!: Riku vs Kuu copre gli eventi del torneo regionale di Tokyo in due episodi: Riku VS Kuu e Ball no Michi, che vedono impegnate le squadre Nekoma, Fukur’dani, Nohebi e Itachiyama a contendersi i tre posti disponibili per l’accesso al campionato nazionale. Un altro OAV, intitolato Haikyuu!!: Lev Kenzan! come dice il nome, si focalizza sul personaggio di Lev Kenzan e sui suoi primi giorni alla Nekoma.

Dov’è possibile guardare l’anime? Haikyuu!! è stato acquistato da Yamato Video, che lo ha mandato in onda dal 10 ottobre 2016 su Man-ga. In seguito è stato reso disponibile su Netflix.

Il manga ha anche ispirato numerose rappresentazioni teatrali facenti parte del progetto Hyper Projection Engeki Haikyuu!!. L’ultimo di essi, Hyper Projection Engeki Haikyuu!! – The View from the top 2, è stato messo in scena dal 20 marzo fino al 9 maggio 2021. L’intero progetto, partito nel 2015, è stato realizzato dal direttore Worry Kinoshita, Norihito Nakayashiki, scrittore delle sceneggiature e Shunsuke Wada responsabile della direzione musicale.

Detto questo, vale davvero la pena avventurarsi nel mondo entusiasmante e ricco di azione, di sogni, di lacrime, e di gioie di Haikyuu!! Per comprare il primo volume in formato digitale andate su Amazon: il sogno di Hinata e della sua squadra vi aspetta!