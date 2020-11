Assassin’s Creed: Valhalla, in arrivo il nuovo romanzo di Matthew J. Kirby

Dopo una lunga attesa, finalmente nella giornata di ieri, 10 novembre 2020, è arrivato Assassin’s Creed Valhalla (qui potete leggere la nostra recensione), il nuovo capitolo della saga targata Ubisoft, uscito in concomitanza con l’arrivo delle nuove console next-gen Microsoft Xbox Series X e Xbox Series S. Il gioco, disponibile anche per PlayStation 4, Stadia e Windows PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store, arriverà domani, 12 novembre 2020, anche su PlayStation 5, ma oggi vi parliamo dell’arrivo del romanzo dedicato al gioco.

Il nuovo romanzo, edito in Italia da Sperling & Kupfer, arriverà il 17 novembre e racconterà della storia di Assassin’s Creed Valhalla, il dodicesimo capitolo del franchise ambientato nel mondo dei vichinghi il cui personaggio principale è Eivor, uno spietato predone vichingo cresciuto a pane, miti e battaglie. Il titolo del romanzo è Assassin’s Creed: Valhalla – La saga di Geirmund e l’autore è lo stesso degli altri romanzi della saga, ovvero Matthew J. Kirby.

La sinossi ufficiale è la seguente:

Metà del IX secolo d.C. Gli orgogliosi re del Wessex hanno a lungo sognato un’Inghilterra unificata, ma, quando una nuova minaccia giunge da Est, la loro sovranità viene messa in pericolo. Per la prima volta nella loro storia, i clan vichinghi della Norvegia e della Danimarca hanno infatti unito le forze e indirizzato i loro guerrieri verso le fertili e verdeggianti coste sassoni, armati e pronti a conquistare questo ricco regno per il loro popolo. Figlio cadetto del re norvegese Hjörr, Geirmund Pellaccia-di-Hel decide di partire da solo all’avventura per dimostrare il suo valore di vichingo e combattente.

Un periglioso viaggio per mare lo porta a incontrare Völund, una creatura sospesa tra mito e realtà che gode di una fama antica e divina per la straordinaria abilità di fabbro. Da lui, Geirmund riceve in dono un misterioso bracciale in oro e rune che sembra portare con sé una profezia, foriera di grande potere ma anche di gravi tradimenti. E mentre Geirmund scala le gerarchie del leggendario esercito di Guthrum, dovrà usare tutta la sua astuzia per affrontare i tanti pericoli di una terra devastata dalla guerra. Combattendo al fianco del suo manipolo di leali soldati, il fato lo condurrà presto a dover scegliere tra l’onore e la fama in un conflitto vecchio quanto gli stessi dei.