Avengers: Endgame, gli autori parlano dell’incontro fra Captain America e Teschio Rosso

Gli sceneggiatori e i Fratelli Russo rispondono alle domande dei fan riguardo un incontro in Avengers: Endgame tra Teschio Rosso e Captain America.

Una delle cose che si sono domandati i fan dopo la visione di Avengers: Endgameriguarda proprio il destino di Captain America. Durante i vari viaggi nel tempo alla ricerca delle Gemme dell’Infinito, lui avrebbe dovuto incontrare Teschio Rosso, guardiano della Gemma dell’Anima per cui si è sacrificata Gamora (o Vedova Nera, in un’altra timeline). Loro avrebbero dovuto incontrarsi, ma quando?

In una stesura del copione sarebbe stato proprio Captain America a recuperare la Gemma da Teschio Rosso, incontrando così il suo storico nemico. “Inizialmente doveva essere Captain America ad andare nello spazio, e lì avrebbe collaborato con Teschio Rosso per ottenere la Gemma” ha spiegato Markus. Nonostante questo cambiamento, resta il fatto che Steve Rogers sarebbe dovuto andare a Vormir in ogni caso, per rimettere tutte le Gemme al proprio posto, incontrando così il suo nemico storico. Nessuno ha mai detto che, una volta presa la Gemma, Teschio Rosso sarebbe andato via dal pianeta. Gli autori e i Fratelli Russo hanno scherzato a riguardo, dicendo che effettivamente è così e che secondo loro l’idea è molto divertente.

Attualmente l’ultimo film della fase 3, Spider-Man: Homecoming è ancora nei cinema e Avengers: Endgame sarà presto disponibile in home video. Come sappiamo c’è una lunga lista di film appartenenti alla Fase 4, mostrata durante il Comic-Con di San Diego, che comprende Black Widow in uscita a maggio del 2020, The Falcon and The Winter Soldier nell’autunno del 2020, The Eternals in arrivo il 6 Novembre del 2020, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in arrivo a Febbraio 2021. Inoltre sono in arrivo la serie WandaVision e Loki in arrivo nella primavera del 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness in uscita il 7 Maggio del 2021, la serie animata What If…? in uscita nell’estate del 2021, Hawkeye in autunno dello stesso anno, e il film Thor: Love and Thunder nei cinema il 5 novembre del 2021.