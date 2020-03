Batgirl, la nuova Hot Toys da Batman: Arkham Knight

Hot Toys – noto produttore di action figure da collezione – annuncia finalmente l’apertura dei preordini di Batgirl, un prodotto tratto dal terzo capitolo della saga videoludica Batman: Arkham Knight, per la linea Video Game Masterpiece che nel corso degli anni ha visto proporre diversi personaggi tratti da questa opera.

Batgirl: Questioni di Famiglia è il primo DLC del videogioco campione di vendite Batman: Arkham Knight e vede come protagonista Batgirl, alter ego di Barbara Gordon. La storia è di fatto un prequel del gioco principale dato che Barbara appare solamente come Oracle dopo essere stata brutalmente ferita dal Joker. Il DLC si svolge in un paio d’ore ed ha alcune missioni secondarie nelle quali si devono raccogliere degli oggetti.

La figure di Batgirl, alta 30 cm, sarà dotata di un corpo con oltre 28 punti di articolazione con elementi di plastica e tessuto. Batgirl presenta un costume dai tratti molto moderni come quello visto nel videogioco. Il colore principale del costume è il nero al quale viene utilizzato la colorazione oro come per stivali, guanti e logo del pipistrello. La testa avrà due espressioni intercambiabili e capelli sintetici per offrire un miglior effetto di realismo. All’interno della confezione saranno presenti anche alte parti intercambiabili come le mani per afferrare vari tipi di utensili sempre presenti con questo prodotto come il Batarang, la Grapling Gun ed un visore olografico. La Hot Toys di Batgirl sarà infine dotata di un pratico piedistallo a base quadrata con le grafiche del videogioco e targhetta con la quale sarà possibile esporre in tutta sicurezza il prodotto.

Batgirl è in preordine online ad un prezzo suggerito di 225 euro con uscita stimata per il mese di Ottobre 2021.