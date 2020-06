Batman The Animated Series: un documentario gratuito sulla nascita della serie

DC e Warner Bros. hanno reso disponibile in maniera completamente gratuita Batman The Animated Series – The Heart of Batman, un bellissimo documentario in cui viene ripercorsa la genesi e lo sviluppo di Batman The Animated Series ovvero la seminale serie animata che debuttò nel 1992 sulla scia del successo delle pellicole dirette da Tim Burton influenzando intere generazioni di spettatori.

Eccovelo:

Quando gli animatori Paul Dini e Bruce Timm ebbero il compito di creare una serie animata su Batman, nessuno avrebbe potuto sapere se la squadra sarebbe stata in grado di reinventare il personaggio lontano dalla sua buffa tradizione televisiva. Tuttavia quello che è venuto fuori dalla loro collaborazione è stata “Batman: The Animated Series”, un nuovo pluripremiato capitolo nella storia del Crociato Incappucciato. Il documentario esplora il suo mondo complesso e ricco di sfumature dando un eccezionale sguardo dietro le quinte alla reinvenzione degli iconici personaggi della mitologia batmaniana con testimonianze di designer, compositori e registi di questa serie rivoluzionaria.

Batman (Batman The Animated Series o Batman TAS) è una serie televisiva animata statunitense dedicata al personaggio della DC Comics Batman. Prodotta dalla Warner Bros. Animation e creata da Bruce Timm e Eric Radomski, è andata in onda su Fox Kids dal 1992 al 1995 per un totale di 85 episodi. Per la seconda stagione è stata rinominata Le avventure di Batman & Robin (The Adventures of Batman & Robin). In Italia la serie è stata trasmessa in chiaro su Canale 5 dal 1993 al 1994. La serie ha avuto un seguito, Batman – Cavaliere della notte del 1997 realizzata dallo stesso team creativo.

È stata la prima serie nella continuity ufficiale del DC Animated Universe, che ha prodotto numerose serie, fumetti, libri e videogiochi. Il grande successo ottenuto dalla serie ha portato alla creazione di due lungometraggi animati: Batman: La maschera del Fantasma (uscito nelle sale nel 1993) e Batman & Mr. Freeze: SubZero (uscito nel 1998), oltre che di videogiochi e fumetti. In questa serie Batman (in realtà il miliardario Bruce Wayne) è impegnato nella lotta alla criminalità a Gotham City. Assistito da molti alleati come il maggiordomo Alfred Pennyworth, la spalla Robin (Dick Grayson), il commissario James Gordon ed in seguito anche Batgirl (Barbara Gordon), dovrà vedersela con nemici pericolosi come il Joker, Due Facce, il Pinguino, Poison Ivy e molti altri.

La serie è stata elogiata per la sua complessità tematica, il tono dark, la qualità artistica, l’estetica da film noir, e la modernizzazione dei nemici dell’Uomo Pipistrello.