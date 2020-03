Batman v Superman: Zack Snyder commenterà il film live oggi pomeriggio

Batman v Superman è una delle pellicole più divise non solo fra gli amanti dei fumetti, o semplicemente dei cinefumetti, ma della storia del cinema. Con lei lo è diventato anche il regista Zack Snyder che nell’arco di una manciata di anni è passato da visionario e audace interprete dell’immaginario pop al cinema a suo esponente più criticato e addirittura ostracizzato come testimoniato dal caso più unico che raro del successivo Justice League.

Tuttavia il film si è guadagnato l’apprezzamento di una agguerrita cerchia di fan soprattutto grazie alla Batman v Superman: Dawn of Justice – Ultimate Edition ovvero la versione estesa uscita in home video che, grazie ad un montaggio leggermente diverso e all’aggiunta di alcune scene fondamentali pari a circa 30 minuti, rendeva la narrazione decisamente più apprezzabile.

Per questo lo stesso Snyder ha annunciato nella tarda serata di ieri che oggi alle 8 am PDT, le 17 italiane, commenterà in diretta su Vero proprio Batman v Superman: Dawn of Justice – Ultimate Edition.

Join me tomorrow on VERO for a BvS live commentary. #BvS4Years pic.twitter.com/0GEwZLxBVH — Zack Snyder (@ZackSnyder) March 28, 2020

Vi basterà connettervi qualche minuto prima sul profilo Vero di Zack Snyder e avere pronta nel vostro lettore blu-ray la Ultimate Edition del film.

Si tratta di una occasione ghiottissima per i fan del film e perché no anche per i suoi detrattori visto che con questo commento live Snyder potrebbe spiegare alcune delle decisioni più controverse riguardo il film. Nella versione home video fra l’altro manca fra i contenuti speciali proprio la classica traccia con commento del regista che era stata molto apprezzata soprattutto per Watchmen.

Batman v Superman esordì al cinema nel 2016 e venne accolto in maniera disastrosa dalla critica – l’aggregatore Rotten Tomatoes si stabilizzo al 27% – facendo però registrare un incasso complessivo di circa 873 milioni di dollari. Globalmente il film esordì con 422.5 milioni di dollari, il quarto miglior week-end d’apertura di sempre e il miglior week-end d’apertura per un film di supereroi. È stato il quarto film nella storia a superare i 400 milioni di dollari globali nel week-end d’apertura. Nel circuito IMAX ha incassato 36 milioni di dollari da 945 schermi in tutto il mondo, il terzo miglior esordio di sempre dopo Star Wars: Il risveglio della Forza (48 milioni di dollari) e Jurassic World (44 milioni di dollari).[129]

Nelle settimane precedenti all’uscita cinematografica le prevendite dei biglietti del film negli Stati Uniti superarono quelle de Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, The Avengers e Fast & Furious 7, portando inizialmente gli esperti ad affermare che il film potesse superare il miliardo di dollari d’incasso. Tuttavia sia in Nord America che all’estero il film vide un forte stop negli incassi dal venerdì alla domenica; nel suo secondo week-end il film registrò in questo senso un calo dell’81.2%, il più grande calo dal venerdì al venerdì per un blockbuster.