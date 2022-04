Benvenuti nel Bestiario magico #02 dedicato alle creature ammirate nel secondo episodio della saga di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. In questa pellicola vediamo Newt Scamander e il babbano Jacob Kowalski a Parigi, nel quartiere magico della città francese. Tra la ricerca di Credence, quella di Tina da parte di Newt e quella di Queenie da parte di Jacob, conosciamo un’altra serie di meravigliose creature magiche. Ecco le principali.

Bestiario magico #02: le creature di Animali Fantastici i crimini di Grindelwald

Chupacabra

Creatura mitica molto nota nell’immaginario collettivo, il Chupacabra è una creatura di origine americana con sei zampette, denti aguzzi, spinosa e con segni blu e rossi sul corpo.

Noi conosciamo questa creatura perché era l’animale da compagnia di Grindelwald nel suo periodo di carcerazione in America e sembra una bestiolina non solo innocua ma anche affettuosa, almeno nei confronti del mago oscuro. Purtroppo l’affetto non è ricambiato e Grindelwald scaglia Antonio, il piccolo Chupacabra, fuori dalla carrozza in volo.

Thestral

Abbiamo già conosciuto i Thestral in Harry Potter e l’Ordine della Fenice e li incontriamo di nuovo che tirano la carrozza da cui Grindelwald riesce a scappare mentre viene trasportato dal MACUSA in Europa per affrontare il suo processo. L’aspetto dei Thestral non è accattivante: sono sostanzialmente dei cavalli alati quasi privi di carne, ricoperti da una pelle traslucida e sottile. Le ossa sono ben visibili e le ali assomigliano a quelle di un enorme pipistrello.

Questi animali sono molto incompresi perché si portano dietro un aspetto inquietante e la fama di essere collegati con la morte, ma in realtà hanno una natura docile e gentile, tutti motivi per cui in passato sono stati molto maltrattati. Fortunatamente la capacità di vedere i Thestral è prerogativa di chi ha visto la morte e ne ha compreso il significato emotivo, per questo spesso queste bestie vengono ignorate.

Augurey

Gli Augurey sembrano dei piccoli avvoltoi denutriti, con piume verdi e nere e dotati di un becco tagliente. Conosciuto anche col nome di Fenice Irlandese, questo uccello è nativo delle zone dell’Inghilterra, è riservato, fa il nido nei cespugli di rosa canina o rovo e si nutre di insetti e fate. Nei secoli scorsi l’Augurey veniva evitato dai maghi perché si pensava che il suo verso straziante annunciasse la morte.

In realtà pare che l’uccello canti con l’arrivo della pioggia, per questo a volte è facile che venga adottato come segnatempo domestico. Jacob incontra un Augurey nell’appartamento di Newt, prima di partire per Parigi.

Thestral e Augurey

Kelpie

Demone acquatico inglese o irlandese che normalmente ha la forma di un cavallo con la criniera fatta di giunchi, questa creatura può assumere diversi aspetti. Questo animale è piuttosto pericoloso, dato che attira le persone sul proprio dorso per poi farle sprofondare nel fiume e cibarsene.

Newt ha un Kelpie nel suo appartamento collegato magicamente ad un lago e probabilmente riesce a cavalcare la bestia imbrigliandola con un Incantesimo Imposium che lo rende innocuo, proprio come indica la guida “Animali Fantastici e dove trovarli“. Il Kelpie più grande mai avvistato si trova a Loch Ness.

Leucrotta

Il Leucrotta è un animale magico che ha la forma di un grosso alce e ha una bocca enorme, al punto che Newt e la sua assistente Bunty riescono a inserirci dentro tutta la testa per pulire i denti all’animale. Nonostante le dimensioni della sua bocca, questa creatura non risulta particolarmente pericolosa.

Kappa

Altro animale molto noto nella mitologia, specialmente in quella giapponese, il Kappa abita acque stagnanti e fiumi tranquilli. Assomiglia a un incrocio di rana e scimmia, ha un buco sopra la testa per trasportare l’acqua e, sebbene sembri innocuo, si nutre di sangue umano. Può essere convinto a desistere gettandogli un cetriolo con inciso il nome della persona che desidera essere risparmiata.

Noi possiamo vedere un Kappa dall’aria un po’ triste in una vasca da bagno dietro le quinte durante uno spettacolo del Circus Arcanus.

Zouwu

Lo Zouwu è una potente creatura magica cinese che assomiglia a un enorme gatto multicolore. Spaventoso per le sue dimensioni elefantiache, lo Zouwu ha il corpo a strisce, quattro zanne arricciate, la criniera che ricorda quella di un leone e una coda colorata lunghissima e increspata. Potenti e veloci, questi gatti fuori misura sono capaci di percorrere 1.000 miglia in un giorno e sembrano in grado di deformare lo spazio attorno a loro per viaggiare rapidamente.

Anche questo animale è stato incarcerato dal Circus Arcanus, ma Newt riesce ad attirarlo nella sua valigia utilizzando semplicemente un giochino per gatti.

Matagot

Anche i Matagot assomigliano a dei gatti, ma sono molto differenti dalla creatura sopracitata. Questi animali hanno una dimensione a metà strada tra un gatto e una pantera, sembrano senza pelo e hanno enormi occhi azzurri senza pupilla. Normalmente innocui, reagiscono e diventano feroci se provocati.

Noi possiamo conoscerli al Ministero della Magia francese, dato che sono posti a guardia di alcuni dipartimenti. La cosa preoccupante e al contempo affascinante è che nel mondo Babbano i Matagot si trasformano in normali gatti neri.

Fenice

Anche la Fenice è una nostra vecchia conoscenza. Ammirata nell’ufficio di Albus Silente il secondo anno di Harry Potter a Hogwarts, possiamo rivederne un’altro esemplare quando Grindelwald svela la vera natura dell’uccellino di cui si stava prendendo cura Credence. A dire il vero ci sono speculazioni sulla possibilità che Fanny e la Fenice di Credence siano lo stesso uccello, ma non ci sono certezze, per ora.

Splendido uccello dalle dimensioni di un cigno, la Fenice sfoggia i colori del fuoco e del tramonto: collo dorato, piume azzurre e rosse con coda lunga e ali color porpora. Questo animale fantastico è praticamente immortale, perché in grado di rigenerarsi e risorgere dalle ceneri del suo corpo precedente. Creatura dal carattere gentile, resta comunque difficile da addomesticare, le sue lacrime hanno poteri curativi e la sua forza eccezionale le permette di trasportare carichi anche molto pesanti.

In Europa le piume di fenice vengono utilizzate come nucleo per le bacchette e si tratta dei nuclei più rari rispetto a quelli di corda di cuore di drago e crine di unicorno.