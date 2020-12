Blood of Zeus: rinnovata la serie animata originale di Netflix

Netflix ha ufficialmente rinnovato la sua serie animata originale ispirata alla mitologia greca Blood of Zeus per una seconda stagione.

The Fates have news! Heron's adventures will continue in season 2 of Blood of Zeus. @powerhouseanim pic.twitter.com/RJXvhIJJkr — NX (@NXOnNetflix) December 3, 2020

La seconda stagione di Blood of Zeus è stata annunciata tramite un video promozionale condiviso sull’account Twitter ufficiale @NXOnNetflix.

Originariamente annunciato come Gods & Heroes, Blood of Zeus ha debuttato con la sua prima stagione su Netflix poco più di un mese fa, il 27 ottobre. Creata dal duo Charley e Vlas Parlapanides, la serie segue Heron, un semidio figlio di Zeus in missione per salvare sia l’Olimpo che la Terra. La prima stagione di Blood of Zeus è già stata accolta con favore, attualmente detiene un punteggio di approvazione del 100% su Rotten Tomatoes, sulla base di 19 recensioni, nonché un punteggio del pubblico dell’80% basato su 379 valutazioni degli utenti. Prima di Netflix che dà ufficialmente il via libera alla seconda stagione, i fratelli Parlapanides hanno spiegato che hanno piani per cinque stagioni.

Il cast di Blood of Zeus comprende Derek Phillips, Jason O’Mara, Claudia Christian, Elias Toufexis, Mamie Gummer, Chris Diamantopoulos, Jessica Henwick, Melina Kanakaredes, Matthew Mercer, Adetokumboh M’Cormack e Adam Croasdell.

Di seguito, la sinossi ufficiale della serie:

“La guerra tra gli dei dell’Olimpo e i Titani sta per scoppiare. Erone, un plebeo che vive in un sobborgo dell’antica Grecia, scopre i segreti del proprio passato e diventa l’unica speranza di sopravvivenza dell’umanità contro un perfido esercito demoniaco.”