Brooklyn Nine-Nine rinnovata da NBC per un’ottava stagione!

NBC ha rinnovato Brooklyn Nine-Nine per l’ottava stagione, ancor prima del lancio della settima stagione.

L’acclamata comedy poliziesca ha percorso finora hanno vissuto tempi travagliati sin dai tempi dello sviluppo nel lontano 2020. I creatori dello show Dan Goor e Michael Schur originariamente presentarono la serie proprio ad NBC, che non essendo totalmente convinta del progetto ha preferito rinunciare al suo acquisto, per poi approdare su Fox. Quando però cinque stagioni dopo la serie venne cancellata, fu proprio NBC a tornare sui suoi passi e salvarla poco prima che le opzioni contrattuali del cast scadessero.

Dal debutto della sesta stagione della serie su NBC, gli ascolti si alzarono di settimana in settimana, guadagnandosi nuovi consensi di pubblico e critica, cosa che spinse la rete del Pavone a rinnovare la serie per una settima stagione attesa nei primi mesi del 2020 ed in questi giorni persino per un’ottava in arrivo nel 2021. Il motivo di questo successo è imputabile al coraggio di affrontare scelte spinose per una sitcom, come le molestie sessuali e il movimento #MeToo; ma anche al cambio del registro narrativo, che nonostante mantenga inalterata la formula episodica, ha gradualmente introdotto una trama orizzontale che potrebbe avere ripercussioni anche sullo svolgimento della settima stagione.

La sesta stagione è terminata con un grande colpo di scena che ha sconvolto il dipartimento di polizia più bislacco e surreale della Grande Mela: la retrocessione del Capitano Raymond Holt (Andre Braugher) alla direzione del traffico stradale, da parte della sua più odiata e storica nemica, Madeline Wuntch (Kyra Sedgwick). Come faranno Peralta, Santiago e gli altri agenti del nonvantanovesimo a ripristanare lo status quo e salvare la loro guida?

In Italia le prime cinque stagioni di Brooklyn Nine-Nine sono disponibili su Netflix.