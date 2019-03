Captain Marvel raggiunge quota 760 milioni di dollari

Cifre da capogiro per un film uscito da soli 10 giorni : Captain Marvel di Ryan Fleck e Anna Boden ha raggiunto un incasso mondiale di 760 milioni di dollari

Cifre da capogiro per un film uscito da solo 10 giorni: Captain Marvel di Ryan Fleck e Anna Boden ha raggiunto un incasso mondiale di 760 milioni di dollari, di cui solo in America circa 400. Se questo è un numero impressionante allora rimarrete ancora più stupiti del fatto che il calo di pubblico dopo la prima settimana di proiezione è stato solo del 54%, portando il film ad un passo dall’Olimpo dei record.

Captain Marvel (Brie Larson) - Marvel Studios 2019

Se Captain Marvel, così come si aspettano gli statistici, supererà il miliardo di dollari, diventerà il primo film live-action co-diretto da una donna a raggiungere questo obiettivo ai box office. E in barba a tutte le critiche e le accuse sul marketing femminista, il 54% del pubblico che ha visto il film era di sesso maschile.

I risultati sono eccezionali anche oltre oceano: circa il 65% degli incassi arrivano fuori dal Nord America, accostando la pellicola a due altri grandi successi come Avengers: Age of Ultron e Avengers: Infinity War. I veri risultati li vedremo questo fine settimana, con l’arrivo nelle sale del nuovo film di Jordan Peele (Noi), insieme all’atteso live-action Disney di Tim Burton dedicato a Dumbo.

Captain Marvel (Brie Larson) - Marvel Studios 2019

Ad ora però, il risultato parla chiaro: al primo posto abbiamo Captain Marvel con un incassato nel weekend di 69 milioni, seguito (molto distante) da Wonder Park, a “soli” 16 milioni. Procedendo verso il basso troviamo poi Five Feet Apart con 13 milioni, Dragon Trainer 3 a 9 milioni, Tyler Perry’s A Madea Family Funeral con 8 milioni, e infine la seconda parte della classifica composta da No Manches Frida 2, Captive State, The LEGO Movie 2, Alita: Battle Angel e Green Book.

Non ci resta che attendere, ma per ora possiamo dire senza indugio che Captain Marvel ha certamente messo a tacere tutte le chiacchiere che vedevano una resistenza da parte del pubblico d’oltre oceano verso protagoniste femminili. E voi cosa ne pensate? Riuscirà Captain Marvel a volare e sfondare il tetto del miliardo?