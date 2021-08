Carmine Di Giandomenico darà vita alle mascotte della Serie A

Lega Serie A in collaborazione con TIM dà vita ad un’iniziativa molto particolare per rendere ancora più entusiasmanti le partite di calcio della Serie A. La sigla del campionato 2021/2022 verrà realizzata in animazione, dando vita a degli avatar disegnati da Carmine Di Giandomenico per ogni squadra che vi parteciperà.

Carmine Di Giandomenico da vita alle mascotte della Serie A

Come annunciato sulla pagina Facebook di ARFestival, il mondo del calcio incontrerà quello del fumetto e dell’animazione grazie alle doti di Carmine Di Giandomenico, autore apprezzato e stimato in tutto il mondo e che vanta impegni con le principali case editrici di fumetti al mondo.

Di Giandomenico realizzerà infatti venti Avatar, uno per ogni squadra impegnata nel campionato di calcio, insieme a più di 700 animazioni che appariranno nel corso delle partite. Le incarnazioni delle squadre verranno animate da ArtMediaMix e ARF!, approcciando ogni volta tecniche e stili di animazione e disegno diversi.

Queste le parole con cui Carmine Di Giandomenico ha presentato l’interessante iniziativa di cui è protagonista:

Da Batman a Spiderman passando per Superman e Dylan Dog, ho lavorato sui più importanti personaggi dell’immaginario collettivo mondiale e quando mi hanno chiamato a reimmaginare le immortali icone delle squadre del campionato italiano, il mio cuore ha iniziato a battere forte. In una sola immagine avrei dovuto rappresentare la Forza, il Vigore, la Grinta, l’Eleganza e la storia di ogni squadra, e a quel punto ho capito che ci trovavamo soltanto all’inizio di un grande viaggio. Stiamo creando un mondo nuovo e non vedo l’ora che i tifosi possano riconoscerlo e viverlo.

Se non conoscete Carmine Di Giandomenico e i suoi fumetti, vi consigliamo caldamente di recuperare alcuni dei suoi lavori disponibili su Amazon.it, per scoprire il talento di uno dei migliori fumettisti italiani.

Vi invitiamo a seguirci per avere tutti i dettagli sull’iniziativa. Il progetto è prodotto da TIM & ArtMediaMix, coordinato da ARF!, e viene citata come produzione esecutiva anche la piattaforma streaming VVVVID!. I disegni e le animazioni di Carmine Di Giandomenico saranno colorate da Emiliano Mammucari, animate da Lynx Multimedia Factory e post-prodotte da Videns Studios.

Di recente, Carmine Di Giandomenico è stato coinvolto nel progetto che unisce i personaggi della Sergio Bonelli Editore a quelli dell’universo DC, illustrando la copertina del crossover tra Flash e Zagor, albo scritto da Mauro Uzzeo e Giovanni Masi e disegnato da Davide Gianfelice. Proprio sul personaggio di Flash Di Giandomenico ha lavorato a partire dal 2016, dando vita al personaggio di Godspeed, apparso anche nella serie tv The Flash di CW.