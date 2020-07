Combattler V Full Action GX-90: la recensione

Tamashii Nations ci presenta l’ultima uscita della linea Soul of Chogokin Full Action dedicata questa volta a Combattler V. Il robot, tratto dall’omonima serie animata, è realizzato in metallo e plastica ed è dotato di numerosissime articolazioni che gli permetteranno un’elevata posabilità. All’interno della confezione troveremo diversi accessori e parti intercambiabili per poter così ricreare alcune scene da combattimento che abbiamo ammirato nell’anime.

Il robot

Combattler V (in Italia conosciuto come “Il robot superelettromagnetico Combattler V”) è stato prodotto nel 1976 in Giappone dalla Sunrise tratto dal manga omonimo scritto dall’autore Saburō Yatsude. Il Combattler V nasce dall’unione di cinque astronavi, tramite un processo di elettromagnetizzazione: i cinque piloti devono convogliare la loro particolare energia mentale in un piccolo automa di nome Dingo, il quale trasforma questo potere in energia elettromagnetica che fa agganciare le loro navicelle formando il robot. Una volta unito, il mecha, viene pilotato dal pilota principale di nome Roy. La storia si svolge nell’anno 2013, quando gli alieni del pianeta Cambel decidono di invadere la Terra. Un brillante scienziato giapponese, il professor Stevens scoperto il piano di conquista degli alieni decide di reclutare cinque giovani dalle straordinarie abilità fisiche e mentali per addestrarli a guidare il robot elettromagnetico Combatter V, l’ultima speranza difensiva delle forze terrestri.

La confezione

Il robot appartiene alla linea denominata Soul of Chogoking, che storicamente viene riservata ai mecha più famosi che sono apparsi nelle serie animate in tutti questi anni. La scatola, molto ampia e particolarmente sottile, mantiene la dimensione standard della linea Full Action con 36 cm circa di altezza, 26 cm circa di larghezza e uno spessore di circa 6 cm. Nel frontespizio possiamo ammirare in primo piano il nostro Combattler V F.A. nella posa tipica di attacco con gli Yo-Yo magnetici a doppia potenza, in secondo piano un disegno modernizzato del robot. Sempre davanti, nella parte bassa sono presenti i loghi Tamashii Nations, Bandai Spirits in basso e il bollino di qualità posizionato sopra al nome in argento del robot. Sul fianco destro troviamo il disegno del volto, mentre su quello sinistro una foto a mezzo busto. Spostandoci sul retro invece vediamo una galleria fotografica del Combattler V che ci permette di ammirare diverse pose con le varie armi che troveremo all’interno.

I blister

All’interno della confezione del Combattler V troveremo un alloggiamento in solido polistirolo e un coperchio in plastica trasparente con il robot posizionato nella parte centrale e i 2 cingoli da agganciare nella parte posteriore della schiena. Nel blister sono presenti invece moltissimi accessori a corredo tra cui: le varie armi e lo stand espositivo dove all’interno è collocato un secondo blister che contiene le mani di ricambio.

Struttura e Paint

Appena estratto il robot dal suo alloggiamento di polistirolo, possiamo subito notare che il corpo si presenta quasi completamente in metallo, con pochissime parti in plastica. Una volta in mano sin da subito possiamo sentire la sensazione di solidità data dal peso della figure: le parti in metallo sono presenti in gran parte del robot, sopratutto sugli snodi e sulla parte interna della stesso, infatti abbiamo subito notato che i due diversi materiali sono riconoscibili solo al tatto visto che la verniciatura è stata realizzata uniformemente a parte per la presenza di sporadici segni di stacco da sprue sulla parte posteriore.

Il modello misura circa 18 cm, molto più piccolo del suo predecessore componibile ma in linea con questa serie di robot rinominata Full Action non trasformabile.

Posabilità

I punti di forza per cui i Full Action vogliono farsi notare è senza ombra di dubbio l’estrema posabilità e il design, infatti per replicare tutte le funamboliche pose dell’anime questi nuovi chogokin sono stati arricchiti di un numero strabiliante di snodi che andiamo a scrivervi nel dettaglio: doppi snodi nelle ginocchia e nei gomiti; tripli snodi sulle spalle, addome, torace; caviglie facilmente estraibili e ottima anche la mobilità della testa. Infatti per garantire la più totale libertà di movimento nelle caviglie e nelle spalle sono stati inseriti delle parti svincolate, mentre il bacino è stato ulteriormente ampliato con una sorta di pannello apribile. Proprio con queste aggiunte la possibilità delle pose action sono davvero infinite ma facendo comunque attenzione alla posa dedicata che farete al robot, perché con tutte queste aperture rischierete di far apparire il robot poco naturale e di creare qualcosa di poco piacevole all’occhio umano. Con un pochino di pazienza e di calma nell’aggiustare il tutto vedrete che vi divertirete e grazie alle numerosi armi in dotazione anche l’occhio sarà appagato.

Conclusioni

In conclusione e tirando le somme, questo Combattler V Full Action è un prodotto che ha tutte le carte in regola per essere acquistato dai fan, anche se non è trasformabile e di dimensioni contenute ha come punti di forza una grande posabilità e un’ottima solidità. Il Combattler V è per molti ma non per tutti.

Per i fan dei robot consigliamo l’acquisto senza ombra di dubbio. Combattler V F.A. è ancora disponibile ad un prezzo indicativo di 165,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.