Con le sue potenti abilità mistiche legate a molteplici esseri divini e un tragico passato che lo spinge sul limite sottile tra il bene e il male, Black Adam sarebbe un personaggio interessante da aggiungere a qualsiasi campagna di Dungeons and Dragons. Ecco come potete creare il vostro personale rivale di Shazam.

Black Adam: come creare il personaggio per una campagna di Dungeons and Dragons

Fortunatamente per noi, l’ampio sistema di personalizzazione di una scheda di Dungeons and Dragons presenta tutti i requisiti adatti per personalizzare un personaggio, fino a creare il Black Adam perfetto: classi, razze, abilità e incantesimi, con la giusta combinazione di queste caratteristiche, qualsiasi giocatore di Dungeons and Dragons può vestire i panni del guardiano più oscuro dell’Universo DC. Questo offerto da CBR è un buon punto di partenza con cui iniziare a delineare il nostro Black Adam:

Razza: Umano variante o Aasimar

Classe: Paladino (Giuramento di Conquista)

Background: Perseguitato (nuovo profilo aggiunto dalla Guida di Van Richten a Ravenloft)

Punteggi abilità (in ordine di importanza): Forza, Costituzione, Carisma, Saggezza, Destrezza, Intelligenza

Prima di diventare il mistico campione del Mago Shazam, Black Adam era uno tra gli innumerevoli schiavi della crudele classe dirigente del regno di Kahndaq. Di conseguenza, l’Umano variante è la migliore scelta di razza per i giocatori che sperano di ricreare le umili origini di Black Adam. Gli Umani varianti possono mettere un +1 in uno qualsiasi dei loro punteggi di abilità e acquisiscono competenza in un’abilità e un talento gratuito. I due +1 dovrebbero essere inseriti in Forza, Costituzione o Carisma per il nostro Black Adam e la competenza in Intimidazione completa il suo profilo minaccioso.

Come distribuire punti e statistiche per Black Adam

Con la Forza aumentata, Black Adam potrà colpire duramente e spesso, assicurandosi così che i suoi nemici si pentano di averlo sfidato. La Costituzione aumentata, a sua volta, assicura che Black Adam abbia una salute in grado di resistere a qualunque cosa i suoi nemici possano lanciargli contro, assicurandogli di resistere ai veleni e ad altre malattie. Infine, tutte le abilità e gli incantesimi mistici di Black Adam saranno alimentati dal suo carisma, quindi potenziarlo è un must per i giocatori che vogliono trarne pieno vantaggio.

In alternativa, i giocatori che vogliono concentrarsi sugli aspetti da “angelo caduto” del personaggio di Black Adam, potrebbero prendere in considerazione la razza Aasimar. In qualità di Aasimar, Black Adam non solo ottiene resistenza ai danni necrotici e radiosi attraverso la funzione Resistenza celestiale, ma ottiene anche la funzione Healing Hands (mani guaritrici che vi permettono di ripristinare alcuni dei suoi punti ferita).

La classe Paladino riflette la capacità di Black Adam di percepire le presenze ultraterrene e il suo concetto del divino. Quando dovrete combattere, Punizione Divina del Paladino è un chiaro richiamo all’abilità di Black Adam di evocare fulmini divini. Anche i numerosi stili di combattimento disponibili per i Paladini riflettono la sua abilità di guerriero. Entrambe le caratteristiche di Channel Divinity di Oath of Conquest, Conquering Presence e Guided Strike, completano la spietatezza di Black Adam in combattimento consentendogli di affliggere i suoi nemici con la condizione “Spaventato”, che permette di aumentare la precisione dei suoi attacchi di 10 e gli fornisce potenti incantesimi appropriati al suo personaggio, come Armatura di Agathys e Comando.

In quanto testimone della spietatezza della vita, il background di Haunted One introdotto nella Guida di Van Richten a Ravenloft è una combinazione quasi perfetta per Black Adam. Delle quattro competenze che un “perseguitato” può acquisire, Arcana e Survival si adattano meglio all’esperienza magica e alla personalità testarda di Black Adam. Le lingue aggiunte riflettono la conoscenza che ha accumulato nel corso della sua vita secolare. Infine, l’allineamento Heart of Darkness riflette la famigerata reputazione che Black Adam si è guadagnato tra gli eroi dell’Universo DC, così come l’autorità che esercita come re di Kahndaq.