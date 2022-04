La casa editrice Planet Manga ha annunciato durante la sua conferenza editoriale al Comicon 2022! vediamo quindi tutte le novità in arrivo!

I nuovi manga annunciati dalla Planet Manga al Comicon 2022

Fireworks: il manga e il romanzo di Shunji Iwai e Makoto Fūgetsu

Uscita: luglio e agosto

La storia è ambientata nel periodo delle vacanze estive, durante le quali un gruppo di ragazzi decide di andare a vedere i fuochi d’artificio dal locale faro per stabilire se, guardandoli da quella prospettiva, siano rotondi o più piatti. Nel frattempo uno degli amici, Norimichi, si disinteressa alla diatriba sulla forma dei fuochi quando riceve un improvviso invito da Nazuna, la ragazza che gli piace… lei gli propone di scappare via insieme e staccarsi dagli altri.

Excuse me dentist di Shō Yamazaki

Uscita: agosto

Due clan yakuza si dividono la città da generazioni: i Kokuyo-kai con i suoi uomini in nero e gli Shinju, generalmente vestiti di bianco. Sul confine che delimita il territorio dei due clan c’è un piccolo studio dentistico gestito da una graziosa dentista. Uno yakuza sta per cadere sotto l’incantesimo della giovane donna. Ma le apparenze ingannano…

Love Emotion Theory di Kyoko Aiba

Uscita: agosto

Ryoma ha una caratteristica speciale: è in grado di leggere le emozioni delle altre persone con uno sguardo. Ma un giorno incontra Aoyama, i cui sentimenti sono nascosti dietro un fitto alone di mistero…

Night of the Living Cat di Hawkman e Mecha-roots

Uscita: agosto

Un’esplosione pandemica del virus NN ha trasformato gli esseri umani in gatti, costringendo i sopravvissuti a lottare per la loro sopravvivenza. In un mondo governato dai gatti, un uomo che ha perso molti dei suoi amici a causa dei felini lotta per salvare l’umanità.

Tougen Anki di Yura Urushibara

Uscita: settembre

Ichinose Shiki ha vissuto tutta la sua infanzia ignorando di essere un erede del sangue di Oni. Un giorno, quando un uomo sconosciuto cerca di ucciderlo, il suo padre adottivo decide di rivelargli la verità. In un mondo in cui Oni e Momotarou non sono mai riusciti a convivere, seguiamo Ichinose nella sua lotta per il potere e per unire le due razze.

Boichi short stories di Boichi

Uscita: settembre

Una raccolta di storie di stampo fantascientifico scritte e disegnate da Boichi.

Pink to Mameshiba di Tomo Kurahashi

Uscita: settembre

Ken è un fan hardcore del gruppo idol Planet. Un giorno, mentre sta preordinando gli ultimi articoli del suo gruppo preferito, il giovane venditore lo riconosce: è un suo studente nella scuola dove lavora. Ken implora il ragazzo di tacere sul suo hobby e il diabolico studente concorda ponendogli una condizione: che da quel momento diventi il suo docile cane.

Hello Morning Star di Tomo Kurahashi

Uscita: settembre

Sebbene un tempo fossero “più che amici”, oggi, Atsuto e Yuuki sono rivali facenti parte di due idol band sulla cresta dell’onda; il serio è impassibile Yuuki è un membro dei Real, mentre l’allegro Atsuto milita negli L-Planet. L’atmosfera tra i due è sempre molto tesa, ma per quanto cerchino di ignorarsi a vicenda, finiscono per vivere sotto lo stesso tetto per prepararsi ad un film in cui reciteranno insieme. La convivenza forzata li porterà a riavvicinarsi?

Urasekai picnic di Iori Miyazawa ed Eita Mizuno

Uscita: settembre

La storia è ambientata nel mondo moderno, ma esiste una porta che può trasportare le persone “dall’altra parte” dove strane leggende metropolitane prendono vita. Alla ricerca di soldi e di una persona importante, Sorawo e Toriko mettono piede nell’ignoto.

Blue Sky Complex di Kei Ichikawa

Uscita: settembre

Narasaki è uno studente come tanti che vorrebbe passare il tempo leggendo in solitudine. Purtroppo però, il professore responsabile della sua classe gli affida il compito di tenere d’occhio Terashima, un noto delinquente. I due passano molto tempo insieme e a poco a poco si sentono attratti l’uno dall’altro…

The Spy’s Wife di Kiyoshi Kurosawa e Masasumi Kakizaki

Uscita: settembre

Yusaku Fukuhara gestisce un’azienda commerciale a Kobe, e percependo una sorta di fermento nell’aria, lascia a casa la moglie Satoko per trasferirsi in Manciuria col nipote, ed è propri lì che vede accadere qualcosa di sconvolgente. Yusaku decide di rivelare l’incidente al mondo intero ed agisce in tal senso. L’uomo viene accusato di essere un traditore, ma Satoko crede in lui e giura di rimanergli accanto, non importa quali saranno le conseguenze.

Okaeri Alice di Shuzo Oshimi

Uscita: ottobre

Yohei, Kei e Yui sono amici d’infanzia fin dai tempi della scuola materna. Giunti alle scuole medie, tuttavia, i tre ragazzini, un tempo timidi e tranquilli, si ritrovano di colpo in mezzo al tumulto di tutte le pulsioni e passioni della prima adolescenza. Se Yohei inizia a vedere finalmente Yui come una ragazza (pergiunta molto attraente!), lei sembra invece provare qualcosa per Kei… che è tutt’altro che indifferente. Il cuore di Yohei non è però l’unico a spezzarsi: sia lui che Yui rimangono spiazzati dall’improvviso trasferimento di Kei, avvenuto senza neanche un ultimo addio ai due amici d’infanzia. Al momento del passaggio alle scuole superiori, il rapporto fra Yui e Yohei si è fatto ormai molto distante. I due ragazzi finiscono però in classe insieme, ed è qui che fanno la conoscenza di una ragazza dai lunghi capelli biondi. La sorpresa? Quella ragazza è proprio Kei!

The Elusive Samurai di Yūsei Matsui

Uscita: ottobre

Tokiyuki Houjou è il prossimo successore dello shogunato di Kamakura, un ragazzino di otto anni privo di talento tranne che nel sapersi nascondere. Un giorno, la vita spensierata del ragazzo viene bruscamente sconvolta quando Takauji Ashikaga prende brutalmente il potere, mettendo fine al regno dei Kamakura. Tokiyuki, salvatosi dall’attacco, deve sfuggire a coloro che cercano di ucciderlo reclutando compagni che possano aiutarlo a riportare lo Shogunato Kamakura al suo antico splendore.

Diamond in the Rough di Nao Sasaki

Uscita: novembre

In un mondo dove le pietre assumono un’importanza fondamentale, un artigiano, esperto nel trattare minerali, durante la visita a un villaggio sotterraneo incontra un ragazzo il cui piede sinistro è pietrificato. I due intraprendono un viaggio per salvare la famiglia del ragazzo.

Un Sandwich a Ginza e Una Bistecca a Shitamachi di Jiro Taniguchi e Yoko Hiramatsu

Uscita: ottobre e dicembre

Due saggi culinari realizzato dal compianto maestro Taniguchi e da Yoko Hiramatsu, usciranno rispettivamente ad ottobre e dicembre.

Mieruko-chan di Tomoki izumi

Uscita: dicembre

Il manag da cui è stato tratto l’omonimo anime prodotto dallo studio passione. La storia di una ragazza che vede gli spiriti, ma che fa di tutto per ignorarli e continuare a vivere una vita normale! La serie verrà pubblicata a partire da dicembre.

Berserk (volume 41 in edizione limitata) di Kentaro Miura

Uscita: dicembre

L’ultimo volume del capolavoro manga del compianto Kentaro Miura, scomparso ormai quasi un anno fa. L’edizione limitata sarà disponibile a partire da dicembre.

Soul Eater The Perfect Edition di Atsushi Ohkubo

Uscita: dicembre