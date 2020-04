Coronavirus, Sing 2 e Minions posticipati

Anche i film animati di Universal Pictures hanno dovuto mollare il colpo, con Sing 2 e Minions: the rise of Gru che vengono fatti slittare reciprocamente al 22 dicembre del corrente anno e al 2 luglio 2021. Peggio ancora va all’adattamento live action del musical Wicked, la cui pre-produzione è stata sospesa a tempo indeterminato.

La sospensione del pre-sequel di Minions è giustificata dalla quarantena imposta da settimana scorsa in Francia, la quale ha chiuso tutte le attività “non indispensabili”, comprese quelle dello studio di animazione Illumination. La pellicola, pur essendo quasi completata, non può quindi terminare la fase di post-produzione nei termini che le avrebbero consentito di uscire al cinema per il 2 luglio.

Una mancanza relativamente poco rilevante, visto che si prospetta un’estate priva di stagione cinematografica, se non addirittura di sale di proiezione aperte. Ora che l’emergenza sanitaria per Covid-19 si è estesa in tutto l’Occidente, gli studios e i produttori hanno finalmente ceduto all’evidenza che non si possa aggirare un ostacolo di tale portata. Pensati e finanziati perché vengano riversati sul grande pubblico, i blockbuster si trovano ora a dover attirare le attenzioni di una massa che, in questo momento storico, non andrà mai nei cinema.

La Cina, paese da cui ha origine il virus, è tra le nazioni che hanno meglio controllato la diffusione del contagio, ma anche lì la situazione non consente di garantire la riapertura delle sale. Dopo un primo tentativo di ritorno alla normalità, i cinema sono stati chiusi nuovamente in risposta a una seconda ondata epidemica che ha colpito anche alcuni cinefili.

Nonostante l’eventuale accessibilità delle sale, inoltre, c’è anche da tenere conto della paura a cui sono ormai assoggettate le persone. Pur con la garanzia dell’applicazione di adeguate precauzioni, infatti, difficilmente un genitore metterebbe a rischio la salute dei propri cari solo per intrattenere i bambini con Sing 2 e Minions.