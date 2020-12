Creed 3: Michael B. Jordan è ufficialmente il regista del film

All’inizio di quest’anno si vociferava che Michael B. Jordan avrebbe diretto Creed 3, il prossimo film della serie spin-off di Rocky in cui Jordan interpreta anche Adonis “Donnie” Johnson Creed. Ora, Tessa Thompson, che interpreta Bianca Taylor nella serie, ha confermato che Jordan dirigerà il terzo film. L’attrice ha confermato la notizia nel corso di un’intervista con Josh Horowitz di MTV News.

The rumors are true! @michaelb4jordan is directing CREED III! But don't worry, @TessaThompson_x is going to take the sexiest man alive down a peg when she sees him. https://t.co/YGM87cOOf3 — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) December 28, 2020

A questo punto, però, continuiamo a sapere molto poco del terzo film di Creed. A febbraio, Zack Baylin è stato annunciato come il protagonista della pellicola ed è probabile che comparirà la star di Rocky Sylvester Stallone per riprendere il suo ruolo. All’inizio di quest’anno, infatti, Stallone ha detto che non si aspetta di fare un’apparizione, anche se non dice mai di no a Rocky:

“Beh, io credo nel film Creed, e non dico mai di no a Rocky, perché ho un paio di idee al riguardo.”

Inoltre, non è chiaro come sarà la trama di Creed 3. Creed (2015), diretto da Ryan Coogler di Black Panther, ha visto la storia del personaggio di Jordan, un mentore di Rocky malato di cancro, figlio del nemico diventato amico Apollo (originariamente interpretato da Carl Weathers). Nel suo sequel del 2018, Creed II, Steven Caple Jr. ha assunto il ruolo di regista. Il film ha visto Rocky guidare Donnie in una lotta contro Viktor Drago (Florian Munteanu), il figlio della potenza russa Ivan Drago (Dolph Lundgren) che ha ucciso suo padre durante gli eventi di Rocky IV.

Creed 3 segnerà il debutto alla regia di Jordan e continuerà la tradizione generale del franchise Rocky. La direzione di Creed 3 da parte di Jordan non è che l’ultima grande notizia per l’attore poiché è stato recentemente annunciato che produrrà il film Static Shock per la Warner Bros. insieme a Reginald Hudlin. Nel corso di un’intervista a THR, Jordan ha affermato:

“Sono orgoglioso di far parte della costruzione di un nuovo universo incentrato sui supereroi neri, la nostra comunità se lo merita. Outlier Society si impegna a dare vita a diversi contenuti fumettistici su tutte le piattaforme e siamo entusiasti di collaborare con Reggie e Warner Bros in questo primo passo.”