Crunchyroll – il palinsesto autunnale

Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso il suo sito ufficiale, Crunchyroll ha diffuso il palinsesto autunnale con le nuove serie, i nuovi simulcast e i graditi ritorni. Si partirà agli inizi di ottobre, vediamo nel dettaglio tutte le proposte.

Crunchyroll – le nuove serie

JUJUTSU KAISEN

Studio: Studio MAPPA; Airtime: 2 ottobre

Un ragazzo combatte… per “la giusta morte”. Avversità, rammarico, vergogna: i sentimenti negativi che gli umani provano diventano Maledizioni che si annidano nelle vite di tutti i giorni. Le Maledizioni dilagano in tutto il mondo e sono in grado di condurre la gente verso un fato incredibilmente avverso e persino incontro alla morte. Le Maledizioni possono, inoltre, essere esorcizzate solo da un’altra Maledizione.

Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni… e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.

NOBLESSE

Studio: Production I.G; Airtime: 7 ottobre alle 15:00

Raizel si risveglia dopo un letargo durato 820 anni. Detiene il titolo speciale di Noblesse, un Nobile dal sangue puro e protettore di tutti i suoi pari. Per proteggere Raizel, il suo servitore Frankenstein lo iscrive al liceo Ye Ran in cui impara i ritmi della vita quotidiana degli umani, grazie ai suoi compagni di classe. Comunque un’organizzazione segreta, the Union, progetta di conquistare il mondo, inviando umani modificati invade sempre di più la vita di Raizel, costringendolo a utilizzare il suo immane potere per proteggere chi gli sta accanto… Dopo 820 anni di intrighi, i segreti riguardanti il suo torpore sono stati finalmente rivelati, ha così inizio il ruolo di guardiano di Raizel come Noblesse!

TONIKAWA: OVER THE MOON FOR YOU

Studio: Seven Arcs; Airtime: Da annunciare

La commedia sulla vita matrimoniale dell’autore di “Hayate the Combat Butler”, Kenjiro Hata, diventa finalmente un anime! Nasa Yuzaki s’innamora a prima vista della misteriosa Tsukasa. Quando Nasa le confessa con onestà i suoi sentimenti, lei gli risponde: “ti frequenterò, ma solo da sposati”. La preziosa e deliziosa vita da appena sposati di Nasa e Tsukasa sta per iniziare!

ONYX EQUINOX

Studio: Crunchyroll Studios; Airtime: 21 novembre

Onyx Equinox parla di un ragazzo azteco chiamato Izel che viene salvato dalla morte dagli dei ed è scelto per agire come “campione dell’umanità”, obbligato ad abbandonare la sua apatia verso i suoi pari e a dare prova del potenziale umano in un viaggio che lo condurrà attraverso la Mesoamerica antica.

Crunchyroll – i nuovi simulcast

IDOLISH7 SECOND BEAT!

Studio: Troyca; Airtime: Da annunciare

Gli idol della Takanashi Production continuano la loro missione di salvare il futuro dell’agenzia!

IWAKAKERU – SPORT CLIMBING GIRLS

Studio: BLADE; Airtime: Da annunciare

Raggiungi la vetta (del muro per arrampicarsi)! Queste ragazze dimostreranno l’essenza di questo sport!

KATANA MAIDENS – TOMOSHIBI

Studio: project No.9; Airtime: Da annunciare

Tornano le Katana Maidens con questo adattamento OVA del gioco per cellulare Katana Maidens: Kizamishi Issen no Tomoshibi

THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME OAD 5

Studio: 8 Bit; Airtime: 27 novembre (lancio giapponese)

La storia di Limur e degli studenti della Classe S continua nel quinto OAD di That Time I Got Reincarnated as a Slime!

WITH A DOG AND A CAT, EVERY DAY IS FUN

Studio: Team Till Dawn; Airtime: Da annunciare

Un infaticabile cane troppo carino e un gatto dal musetto spaventoso, ma adorabile. Vivere con loro rende ogni giorno più divertente. I giorni del loro padrone sono pieni di risate e di sentimento. Se un amante dei gatti? Dei cani? Di entrambi? Questo anime è un regalo per tutti coloro che adorano sia i cani che i gatti talmente tanto da non saper decidere.

Crunchyroll – i ritorni

BLACK CLOVER

Studio: Studio Pierrot; Airtime: Martedì alle 12:25

I Cavalieri Magici iniziano un duro addestramento per prepararsi alla guerra contro il Regno di Spade.

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Studio: Studio Pierrot; Airtime: Da annunciare

Continuano le avventure di Boruto per diventare il ninja definitivo insieme alla Squadra 7 e a tutti i tuoi ninja preferiti nel Villaggio!

DIGIMON ADVENTURE

Studio: Toei Animation; Airtime: Domenica alle 04:30

Un’avventura nuova di zecca con il classico cast dei bambini prescelti!

MAJOR SECOND SEASON 2

Studio: OLM; Airtime: Sabato alle 13:00

Un ragazzo insegue il suo sogno di diventare il miglior ricevitore della scuola!

ONE PIECE

Studio: Toei Animation; Airtime: Sabato alle 4:00

Cappello di Paglia e la sua ciurma continuano la loro avventura nell’immenso e isolato Paese di Wano!

SHADOWVERSE

Studio: Zexcs; Airtime: Martedì alle 12:00