Crunchyroll Palinsesto Primavera 2020: le nuove serie in simulcast

Crunchyroll, la piattaforma streamig dedicata agli anime, ha ufficializzato attraverso il suo sito ufficiale il palinsesto relativo alla Primavera 2020 confermando l’arrivo di ben 7 nuove serie in simulcast con il Giappone.

Vediamo le nuove serie nel dettaglio.

Si parte con un gradito ritorno:

FOOD WARS! THE FIFTH PLATE

Studio: J.C.Staff

Airtime: Da annunciare

La stagione finale di Food Wars! Shokugeki no Soma!

A seguire:

THE 8TH SON? ARE YOU KIDDING ME?

Studio: Shin-Ei Animation

Airtime: Da annunciare

Un impiegato di circa 25 anni si risveglia nel corpo di un giovane ragazzo molto portato per la magia in un reame fantasy.

IDOLISH7 SECOND BEAT!

Studio: Troyca

Airtime: Da annunciare

Gli idol della Takanashi Production continuano la loro missione di salvare il futuro della compagnia!

WOODPECKER DETECTIVE’S OFFICE

Studio: Liden Films

Airtime: Da annunciare

Nel 1909, un poeta apre un’agenzia investigativa per aiutare la sua famiglia. Una cosa tira l’altra e lui e il suo migliore amico, un linguista, si ritrovano ad investigare sull’apparizione di alcuni fantasmi nelle vicinanze.

TOWER OF GOD

Studio: Telecom Animation Film

Airtime: Da annunciare

Un ragazzo entra in un’enorme e misteriosa torre e dovrà affrontare numerose sfide. Il famosissimo WEBTOON prende vita ad Aprile!

MY LIFE AS A VILLAINESS: ALL ROUTES LEAD TO DOOM!

Studio: Silver Link

Airtime: Da annunciare

La ricca ereditiera Katarina Claes viene colpita in testa da un sasso e recupera i ricordi della vita precedente. Scopre che il mondo in cui vive è il mondo del gioco Fortune Lover, un otome di cui era ossessionata… ma è stata inviata come avversario che cerca di ostacolare le storie sentimentali del protagonista!

Il miglior finale a cui Katarina possa ambire è l’esilio e il peggiore è la morte! Deve trovare il modo di evitare di attivare le trappole del fato e deve creare il suo luminoso futuro!

ASCENDANCE OF A BOOKWORM PART 2

Studio: Ajia-do Animation Works

Airtime: Da annunciare

Myne torna per una nuova stagione di Ascendance of a Bookworm! Guardala mentre diffonde il suo amore per i libri e inizia il suo percorso come apprendista vestale!

Pur essendo confermati come simulcast, Crunchyroll non ha ancora confermato per queste serie il timeslot esatto.

Confermate invece nella programmazione tre delle serie di punta del catalogo di Crunchyroll ovvero One Piece, Boruto e Black Cover.

Eccovi la programmazione per le serie attualmente in corso:

ONE PIECE

Studio: Toei Animation

Airtime: Domenica alle 3:00

Cappello di Paglia e la sua ciurma continuano la loro avventura nell’immenso e isolato Paese di Wano!

AHIRU NO SORA

Studio: Diomedéa

Airtime: Mercoledì alle 11:25

Sora ha giurato di vincere il torneo interscolastico, ma per arrivarci lui e i suoi compagni di squadra dovranno affrontare le qualifiche.

BLACK CLOVER

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Martedì alle 11:25

I membri del Toro Nero proseguono nella ricerca di un modo per salvare Asta in Black Clover.

A CERTAIN SCIENTIFIC RAILGUN T

Studio: J.C. Staff

Airtime: Venerdì alle 06:05

Continuano le avventure di Misaka, la popolare esper della Città-Studio, nella terza stagione di A Certain Scientific Railgun T.

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Domenica alle 10:00

Continuano le avventure di Boruto per diventare il ninja definitivo insieme alla Squadra 7 e a tutti i tuoi ninja preferiti nel Villaggio…