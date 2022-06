Dal 1990 fino al 2022 con Jurassic World – Il dominio, il media franchise di Jurassic Park domina il mondo dell’intrattenimento, coinvolgendo quasi tutti i mezzi di diffusione possibili. Figlio della cultura fantascientifica dello scorso millennio, esso continua ad attirare a sé appassionati di questo genere. In occasione dell’ultimo film della saga, ripercorriamo la storia dei franchise sin dalle origini, il suo sviluppo e il suo ruolo nell’immaginario collettivo.

I dinosauri di Jurassic Park

Le origini nella letteratura

I romanzi principali

Il 1990 è l’anno di nascita di quello che, all’epoca, non si credeva sarebbe poi diventato un franchise dalla portata mondiale. Il padre di Jurassic Park è Michael Crichton, scrittore americano che pubblica il suo grande romanzo di fantascienza, futuro Best Seller. Dopo ben 7 iterazioni, storia definitiva è quella che tutti conosciamo. In Costa Rica, il miliardario Hammond commissiona la costruzione di un grandioso parco a tema, in cui un intero ecosistema è riportato in vita grazie a sofisticate tecnologie e complessi studi scientifici. Il Jurassic Park è un’attrazione turistica tutta nuova che permette al pubblico di avere un incontro ravvicinato con l’era Preistorica. L’attrazione più incredibile? I dinosauri. Sì, avete sentito bene. Sembra un sogno che si avvera, ma presto si rivelerà solo l’inizio di un incessante incubo.

I romanzi di Michael Crichton

Jurassic Park è solo un racconto di fantasia e fantascienza che parla di dinosauri. No, è la storia del rapporto tra uomo, scienza e natura, sull’arroganza che il primo possiede, credendo di poter controllare e manipolare il mondo. Un racconto che unisce Preistoria e tecnologia, cavalcando l’onda degli ultimi decenni dello scorso millennio. Dato il grande successo, nel 1993 pubblica un secondo romanzo, Il mondo perduto, ambientato sei anni dopo. Uno dei personaggi del primo racconto, il dottor Malcom, scoprirà l’esistenza di un secondo parco… E l’incubo continua.

Altre opere

La piccola saga di Michael Crichton ha ispirato molti altri autori, tra cui Scott Ciencin, padre del romanzo Jurassic Park III. Non solo, numerosi altri autori creano opere considerate minori, tra cui spin-off e racconti che hanno ispirato i lungometraggi più recenti.

Jurassic Park: la prima trilogia cinematografica

Il promettente Best Seller del 1990 ispira ben presto un’opera cinematografica destinata a divenire un blockbuster d’eccezione. Il romanzo è subito fonte di ispirazione per il regista americano Steven Spielberg, il quale consiglia alla Universal Studios di acquisirne i diritti. È lo stesso Michael Crichton a lavorare alla sceneggiatura, insieme a David Koepp che ne fornisce una versione finale, diversa da quella dell’opera originale. Il grande successo spinge lo scrittore e il regista a proseguire questa collaborazione ancora una volta, fin quando, in occasione del terzo film, non subentra Joe Johnston a dirigere la trasposizione cinematografica del romanzo di Scott Ciencin, come accennato prima.

Jurassic Park (1993)

Il primo progetto presenta la medesima trama dell’omonimo libro. Il Jurassic Park è la nuova attrazione turistica creata dal miliardario Hammond su Isla Nublar in Costa Rica. Quando alcuni professori e paleontologi, tra cui il protagonista Alan Grant, sono ospiti del parco, essi appendono quello che sembrerebbe un vero e proprio miracolo: i dinosauri sono tornati in vita. In realtà, si tratta di un processo scientifico di clonazione genetica, scoperto quasi per caso.

Alan Grant contro il T-Rex

La InGen (Intenational Genetics Incorporated), impiegata nel parco, ha ricreato il DNA dei grandi rettili: “servendosi si tecnologie fantascientifiche” è stato recuperato il sangue di dinosauro contenuto in una zanzara conservata in ambra fossilizzata. Il materiale genetico al suo interno, insieme a segmenti estrapolati dal DNA degli anfibi, ha permesso la clonazione delle colossali creature. Questa impresa sensazionale nasconde, tuttavia, qualche terribile imprevisto. Un errore di valutazione, insieme ad una profonda sete di potere, metterà a rischio la vita degli ospiti, che intanto sono intrappolati nel parco alle prese con i più terribili carnivori mai esistiti.

Il mondo perduto – Jurassic Park (1997)

Sono passati quattro anni dall’incidente del parco di John Hammond, ormai chiuso e desolato. Ian Malcom, professionista sopravvissuto alla stage del Jurassi Park, si ritrova a partire per Isla Sorna, il vero sito in cui i dinosauri erano creati e tenuti in cattività. L’uragano Clarissa ha distrutto le recinzioni e ora i grandi rettili vivono in libertà. L’intento è quello di creare un documentario per distogliere tutti dal catturare le creature, obiettivo del nipote del miliardario che, invece, vuole creare un “Jurassic Park cittadino” a San Diego. Come c’è da aspettarsi, questa missione non sarà una passeggiata, e gli incidenti di percorso saranno numerosissimi.

Jurassic Park III (2001)

Sono passati altri 4 anni dall’incidente di San Diego. Alan Grant, sopravvissuto al primo disastro, continua il suo lavoro di paleontologo servendosi di innovativi strumenti per riconoscere i fossili e crearne una stampa tridimensionale. In cambio di un grande finanziamento delle attività di scavo, i ricchi Paul e Amanda Kirby chiedono di sorvolare Isla Sorna. In realtà, questo viaggio in elicottero si trasforma in un vero e proprio sequestro di persona. Grant è ingaggiato con l’inganno per cercare Eric, il loro figlio scomparso da otto settimane mentre la famiglia svolgeva attività di parapendio illegalmente.

I personaggi dei primi film

I primi tre capitoli della saga gettano le basi per quello che è il concept principale, e offrono un cast variegato, caratterizzato da addii e ritorni. Alcuni di essi rappresentano Jurassic Park in maniera emblematica, insieme ovviamente ad alcuni esemplari di dinosauri che hanno fatto la storia: il T-Rex, il grande Triceratopo, i Velociraptor e i numerosi Pterodactylus protagonisti del terzo film.

John Hammond

Il miliardario Hammond è il CEO della InGen, capo della Fondazione Hammmond e proprietario del Jurassic Park. Da sempre appassionato di ingegneria genetica, concilia questo interesse alla spasmodica voglia di profitto, spesso ignorando le conseguenze delle sue azioni, pur amando i suoi dinosauri. È un canuto signore, nonno di due nipoti; nei film appare gentile e gioviale, a differenza del personaggio originale.

Compare nelle due opere di Spielberg ed è interpretato da Richard Attenborough.

John Hammond interpretato da Richard Attenborough

Alan Grant

Professore e principale protagonista della saga di Jurassic Park. In qualità di paleontologo, professione che esercita nel Montana, è invitato da John Hammond nel suo Parco Giurassico per ammirare i progressi scientifici e per studiare i dinosauri da vicino. Famoso per il suo carattere pungente e per il suo spirito di sopravvivenza; scontroso a prima vista, si prende cura dei nipoti di Hammond su Isla Nublar. È noto per i suoi numerosi libri e studi sui dinosauri, in particolare sui Velociraptor, la sua passione. Un tratto particolare: indossa sempre un cappello da cui non vuole mai separarsi.

Interpretato dal grande Sam Neill, lo troviamo nel primo e nel terzo lungometraggio e, come vedrete, le sue apparizioni finiscono qui.

Alan Grant interpretato da Sam Neill

Ellie Sattler

Allieva del professor Grant, neolaureata in paleobotanica, collabora con lui in numerosissime occasioni. Anch’ella è coinvolta nel viaggio verso il Jurassic Park. Intelligente, energica, è proprio lei a far notare ad Hammond l’infinità di problemi che la clonazione di dinosauri può comportare.

Ellie è qui interpretata da una giovanissima Laura Dern, che come Neill compare nel primo e nel terzo film.

Ellie Sattler inerpretata da Laura Dern

Ian Malcom

Personaggio esuberante, bizzarro matematico e docente universitario specializzato nella teoria del caos. È chiamato da Hammond affinché approvi il processo scientifico alla base della clonazione dei dinosauri.

Interpretato dall’attore statunitense Jeff Goldblum, passa da personaggio secondario in Jurassic Park a primissimo protagonista in Il mondo perduto.

Ian Malcom interpretato da Jeff Goldblum

Dennis Nedry

Uno degli antagonisti principali. Dennis è un programmatore informatico che lavora nel team del Jurassic Park. Spinto da problemi finanziari, incolmabili con il suo salario, stringe un accordo con Biosyn e con Lewis Dogson, CEO dell’azienda. Il piano è rubare gli embrioni di dinosauri; una missione destinata a fallire a causa del letale attacco da parte di un esemplare di Dilophosaurus. Dato il suo tragico destino, Nerdy è presente unicamente nel film del 1993. Ad interpretarne il ruolo è l’attore Wayne Knight, scelto da Spielberg dopo averlo visto in Basic Instinct (1992).

Dennis Nerdy interpretato da Wayne Knight

Tim e Alexsis Murphy

Tim e “Lex” sono i nipoti di John Ammond, primi ospiti del parco insieme ad Alan, Ellie e Malcom. Due preadolescenti che incarnano lo stereotipo di sorella maggiore e fratello minore, tra scherzi e battibecchi. Nel primo capitolo della saga i due appassionati di dinosauri saranno sotto la custodia e la protezione del professor Grant, il quale si prende cura di loro fino al momento più iconico che vede protagonisti i giovani Murphy: due Velociraptor, scappati dal parco, si intrufolano nelle cucine della sede principale, cercando di attaccare i due fratelli. Ariana Richards e Joseph Mazzello sono i giovani interpreti dei personaggi in Jurassic Park, i quali faranno una fugace comparsa in Il mondo perduto.

Tim (Joseph Mazzello) e Alexis (Ariana Richards) Murphy

Sarah Harding

Nel film Il mondo perduto – Jurassic Park, Sarah è la fidanzata di Ian Malcom, comportamentista animale, interessata anche allo studio dei dinosauri. Insieme al suo compagno e a Nick Van Owen arriva su Isla Sorna per collaborare alla realizzazione del documentario, ed è direttamente coinvolta nel piano di liberazione dei dinosauri e nell’incidente di San Diego. Con un aspetto molto diverso da quello descritto nel romanzo, Sarah è interpretata da una giovanissima Julianne Moore.

Sarah Harding interpretata da Julianne Moore

Nick Van Owen

Fotografo professionista interpretato da Vince Vaughn, compagno di viaggio di Malcom. Lavora per Nightline, visitando Rwanda e Bosnia. È reclutato dallo stesso Hammond affinché si unisca alla spedizione nel Sito B per occuparsi in prima persona del documentario, insieme ad una numerosa troupe. In realtà, è ingaggiato anche per sabotare il piano di Ludlow. La sequenza che lo vede centrale è quella in cui, insieme a Sarah, egli cura un cucciolo di T-Rex, scatenando però l’ira della madre.

Nick Van Owen interpretato da Vince Vaughn

Peter Ludlow

Ludlow è il principale antagonista dell’adattamento cinematografico de’ Il mondo perduto, nipote di John Hammond, nuovo CEO della InGen disposto a tutto per risollevare l’azienda. L’idea di creare un “Jurassic Park cittadino” nasce proprio dall’esigenza di vedere la propria attività rifiorire, tradendo i principi originari. È ossessionato dai dinosauri, in particolare dal Tyrannosaurus Rex. Sarà il cucciolo, quello curato da Nick e Sarah, a determinare il suo tragico destino; una morte ispirata a quella di Dodgson nei libri. Ad interpretare il personaggio c’è Arliss Howard.

Peter Ludlow interpretato da Arliss Howard

Roland Tembo

Tembo è un cacciatore del Kenya, arruolato da Ludlow per catturare gli esemplarti di dinosauri insieme ad un gruppo di mercenari. Determinato e intraprendente, possiede una vera e propria ossessione per la caccia e le armi. Il suo sogno è quello di catturare un esemplare maschio di Tyrannosaurus Rex, obiettivo che sfumerà ben presto. Il suo carattere ambivalente, apprensivo ma senza scrupoli allo stesso tempo, lo rende uno dei personaggi più ambigui dell’opera. Ad interpretarne il ruolo è l’attore americano Pete Postlethwaite.

Roland Tembo interpretato da Pete Postlethwaite

Billy Brennan

All’età di 25 anni, Billy Brennan (Alessandro Nivola nel film) entra a far parte del programma di ricerca di Alan Grant, come professore affiliato. È lui a creare la stampa 3D della cassa toracica di un Velociraptor, così come a convincere il suo mentore ad accettare di sorvolare sul Isla Sorna. L’apprendista è pronto a tutto per racimolare denaro, infatti ruba delle uova di Raptor per venderle e dedicare il ricavato al finanziamento degli scavi in Montana, luogo in cui Grant è da sempre operativo.

Billy Brennan interpretato da Alessandro Nivola

Paul e Amanda Kirby

Gli ex coniugi Kirby sono una ricca coppia. Paul è il proprietario della Kirby Enterprises, e insieme alla moglie – omettono il proprio divorzio – propone ad Alan Grant di viaggiare con loro e sorvolare Isla Sorna in cambio di un milione di dollari. In realtà, con l’ausilio di mercenari, si addentreranno sull’isola alla ricerca del figlio perduto. Entrambi, pur artefici di questa grande bugia, sono brave persone, ancora dedite l’un l’altra. Paul attira un feroce Spinosaurus su di sé per salvare la sua ex moglie; Amanda, pur discutendo spesso con lui, prova ancora affetto. Willam H. Macy e Téa Leoni interpretano i Kirby in Jurassic Park III ricoprendo l’importante ruolo di coprotagonisti.

Paul (William H. Macy) e Amanda Kirby (Téa Leoni)

Eric Kirby

Figlio di Paul e Amanda, Eric Kirby di 12 anni resta per 8 settimane su Isla Sorna cercando di sopravvivere ai dinosauri. Appassionato dei grandi rettili, è un fedele fan di Alan Grand. Ha letto due dei suoi libri, prima e dopo l’incidente di Isla Nublar, e l’opera di Ian Malcom. Molto intelligente e sveglio, riesce effettivamente a resistere così tanto tempo da solo nella foresta, in balia dei colossali predatori.

Eric Kirby interpretato da Trevor Morgan

Jurassic World, 14 anni dopo

Dopo più di un decennio di silenzio, la monumentale saga cinematografica di Jurassic Park si risveglia con un aspetto tutto nuovo. Spielberg e Johnston lasciano il posto in regia a Colin Trevorrow che, dopo diversi scontri d’idee (come si può leggere in questo articolo), ottiene il permesso per cambiare il nome originario del franchise. Spielberg ne resta il produttore esecutivo. Nasce così l’era di Jurassic World. Questo mutamento di rotta tende far a considerare le ultime tre opere come parte di una trilogia a sé; in realtà si tratta i film di Trevorrow sono, a tutti gli effetti, semplici sequel dei lungometraggi precedenti, seppur con molti anni di ritardo.

Jurassic World (2015)

Sono passati ben 22 anni dal primo e famoso incidente del Jurassic Park. Il grande sogno di John Hammond si è finalmente avverato: grazie alla collaborazione della InGen e la Masrani Global (Simon Masrani ne è proprietario), su Isla Nublar esiste la versione compiuta della sua attrazione turistica, aperta al pubblico. Essa sopravvive grazie a migliaia di ingressi ogni giorno e, soprattutto, ai nuovi sistemi tecnologici e di sicurezza.

Jurassic World, il nuovo parco

I progressi scientifici hanno permesso non solo la creazione dei dinosauri, ma anche la nascita di specie ibride: la nuova “star” del parco è un esemplare di Indominus Rex, il risultato di un potente mix, tra cui T-Rex e Velociraptor. Quando i fratelli Mitchell sono mandati al Jurassic World dalla zia Claire, impiegata nel parco, il sogno si trasforma in un nuovo e pericolosissimo incubo. Ancora una volta, scherzare con la natura non è affatto una mossa intelligente.

Jurassic World – Il regno distrutto (2018)

Una missione nelle acque di Isla Nublar vuole recuperare lo scheletro dell’Indominus Rex per prelevarne materiale genetico, ma la squadra è divorata da un esemplare di Mososaurus ancora in vita. Un’altra squadra è attaccata da un Tyrannosaurus Rex. Insomma, alcuni dinosauri sono sopravvissuti al disastro di sei mesi prima. Due anni dopo, nello Stato di Washington, una conferenza sostiene la necessità di trasportare questi esemplari fuori dall’isola per salvarli da un’eruzione vulcanica imminente. Benjamin Lockwood, ex socio di John Hammond, ha una proposta per Claire, in cui è coinvolto anche Eli Mills, gestore delle finanze dell’uomo ormai anziano. Quello che sembra un nobile gesto per amore dei dinosauri si rivela ben presto una scusa per Mills per vendere all’asta le creature. L’obiettivo sarà quello di fermare questo scelerato piano, ma le conseguenze saranno inaspettate.

Jurassic World – Il dominio (2022)

Da quando i dinosauri sono stati liberati, essi vivono insieme agli esseri umani. Quanto durerà questo equilibrio? Ian Malcom, Alan Grand ed Ellis Sattler, i primi spettatori di questo folle tentativo di dominare la natura, assistono alla più grande minaccia dell’ecosistema. Una lotta alla sopravvivenza di due specie che, in fin dei conti, non possono coesistere.

I nuovi personaggi

Alcuni protagonisti di Jurassic Park faranno ritorno in Jurassic World, specie ne’ Il dominio, come il trailer ufficiale suggerisce ormai da tempo. È il caso di Alan, Ellie e Ian, il cui cast corrisponde a quello originario. La nuova saga, tuttavia, pone al centro delle vicende nuovi personaggi: ecco i principali.

Owen Grady

Owen è il primo protagonista della trilogia di Jurassic World. Ex membro della Marina statunitense, è chiamato al parco per svolgere studi comportamentali sui Velociraptor, fa parte della cosiddetta Raptor Squad. Avendo ottenuto un imprinting con gli esemplari sin dalla loro nascita, è l’unica figura umana di cui questi animali si fidano. Blue, un esemplare femmina, è il dinosauro che sarà centrale in tutte le opere, in particolare ne’ Il regno distrutto. Quando l’Indominus Rex scappa dalla sua recinzione, Owen accetta di aiutare Claire e il resto dello staff a catturarlo utilizzando i Velociraptor. Una volta lasciato il Jurassic World, egli torna per salvare i dinosauri dall’imminente eruzione, ma i mercenari incaricati di trasportare i dinosauri lo ingannano e finisce col diventare prigioniero di Mills, durante la grande asta di dinosauri. Determinato e spinto dall’amore per quelle creature, riesce a sopravvivere anche a questo secondo incidente. Interpretato da Chris Pratt, torna in Jurassic World – Il dominio interfacciandosi con Alan Grant, ora una sorta di protagonista alter ego.

Owen Grady interpretato da Chris Pratt

Claire Dearing

L’attrice Bryce Dallas Howard è nei panni di Claire Dearing, manager nel Jurassic World e leader del Dinosaur Protection Group. Piena di lavoro, non riesce a badare ai nipoti in visita al parco, e si sente dunque responsabile del pericolo in cui essi si sono cacciati. Insieme a Owen compare nelle prime due pellicole, sopravvivendo a ben due disavventure, e torna nell’ultima opera della trilogia.

Claire Dearing interpretata da Bryce Dallas Howard

Zach e Gray

I fratelli Mitchel, figli di Karen e Scott, sono un po’ i nuovi Tim e Alexis Murphy. Ospiti al Jurassic World, eludono l’assistente incaricata di tenerli sotto controllo al posto della zia Claire, e in una Girosfera fanno da soli il tour del parco. Quando ai turisti è chiesto di evacuare la zona, i due ragazzi non ne sono al corrente per via di un guasto delle comunicazioni: l’Indominus Rex è scappato ed essi sono in pericolo. Interpretati rispettivamente da Nick Robinson e Ty Simpkins, i loro personaggi compaiono solo nel primo film della nuova trilogia.

Gray (

Ty Simpkins) e Zach Mitchell (Nick Robinson)

Vic Hoskins

Capo della sicurezza della InGen, è il principale antagonista in Jurassic World (2015), interpretato da Vincent D’Onofrio. Uomo senza scrupoli, vedendo come Owen riesca ad addomesticare i Velociraptor, vuole che i dinosauri siano utilizzati a scopo militare. Approfitta della morte di Simon Masrani per adoperarli nell’uccisione dell’Indominus. I suoi loschi piani non sono finiti; infatti, egli vuole a tutti i costi far riprodurre le creature geneticamente modificate. Questi, tuttavia, sono presto stroncati da un tragico destino: nel tentativo di controllare Delta (uno dei dinosauri) imitando i gesti di Owen, è sbranato vivo.

Vic Hoskins interpretato da Vincent D'Onofrio

Zia Rodriguez e Franklin Webb

Entrambi i personaggi sono membri del Dinosaur Protection Group. La coppia di colleghi e amici hanno una forte passione per il proprio lavoro e sono di gran supporto a Claire. Svolgono un ruolo fondamentale nel salvataggio degli animali dall’eruzione e, soprattutto, dalla grande asta segretamente organizzata. Zia è esperta in pratiche mediche, Franklin lo è in informatica. Una coppia vincente, impersonata da Daniella Pineda e Justice Smith, che torna al fianco dei principali protagonisti in Jurassic World – Il dominio.

Zia Rogriquez (Daniella Pineda) e Franklin Webb (Justice Smith) aiutano Claire

Benjamin Lockwood

Partner di John Hammond nella creazione della InGen, un anziano miliardario che da sempre ha coltivato il desiderio di riportare in vita i dinosauri, “salvandoli” dall’estinzione. Qualcosa, però, allontana i due compagni: dopo la perdita della figlia Maisie in un incidente d’auto, Lockwood ipotizza di adoperare i processi scientifici di clonazione anche sugli esseri umani, una pratica che Hammond rifiuta a tutti i costi. Fa la sua comparsa ne’ Il regno distrutto, interpretato dall’attore James Cromwell.

Benjamin Lockwood interpretato da James Cromwell

Maisie Lockwood

La piccola Maisie (Isabella Sermon) è la nipotina di Lockwood, o quantomeno è cresciuta dall’anziano signore come tale. In realtà, si tratta di un vero e proprio clone (quello di sua figlia scomparsa prematuramente), ma vive inconsapevole di ciò. Trascorre l’ultimo periodo nella tenuta di famiglia chiedendosi come mai ella sia così identica a sua madre. Anch’ella appassionata di dinosauri, alla morte di suo “nonno” e in seguito all’incidente dell’asta, segue Owen e Claire, insieme a Zia e Franklin.

Maisie Lockwood interpretata da

Isabella Sermon

Eli Mills

Eli Mills è il principale antagonista di Jurassic World – Il regno distrutto. Assistente di Benjamin Lockwood, vive nella tenuta ed è consapevole della vera natura di Maisie. Si occupa da sempre di gestire le attività del suo mentore, ormai anziano, ed è per questo che riesce ad eludere il suo piano, impedendo di trasferire i dinosauri in un posto sicuro e organizzando la grande asta, insieme al banditore Gunnar Eversoll. Come ogni antagonista della saga, anche Mills (Rafe Spall) va incontro ad un tragico destino ad opera di un dinosauro.

Eli Mills interpretato da Rafe Spall

Le differenze tra romanzi e film

Nella trasposizione da opera cartacea a lungometraggio, moltissimi elementi sono riportati piuttosto fedelmente. Tuttavia, alcuni aspetti come la violenza e alcune caratteristiche dei personaggi rendono i romanzi molto più cupi. Le disparità fondamentali si riscontrano confrontando, in particolar modo, i due progetti di Spielberg con l’operato di Crichton.

Jurassic Park e i primi cambiamenti

Alan Grant, che nel film del 1993 intrattiene una relazione con Ellie, originariamente non è coinvolto in alcuna relazione amorosa. Di fatto, nel racconto egli è molto più grande d’età. Non manifesta, inoltre, alcun istinto paterno per i fratelli Murphy. Di questi ultimi, è Tim in realtà ad essere il maggiore ed esperto in informatica, non il contrario. John Hammond, che nel libro ha un carattere decisamente meno affabile, non sopravvive al disastro, bensì è ucciso da un dinosauro di piccole dimensioni – idea utilizzata nel film Il mondo perduto, destinata ad un personaggio minore.

Il mondo perduto: il tradimento più grande

L’opera cinematografica del 1997 è quella che presenta le differenze più significative con quella di Crichton. C’è da dire, innanzitutto, che l’incipit cinematografico è preso, in realtà, dal primo romanzo. Fatta eccezione per l’esistenza di un Sito B (ma lo scrittore non accenna a nessun uragano Clarissa), le due storie scorrono parallele, con scarsissimi punti di incontro. Mentre l’autore incentra la storia su temi come lo spionaggio industriale, il pericolo infettivo e le conseguenze comportamentali, il film di Spielberg riprende il carattere survival e d’avventura del lungometraggio precedente, perdendo l’approccio più riflessivo.

Sarah e Nick con il pericoloso T-Rex

Fatte queste premesse, il plot è differente come lo sono i personaggi. Nel film Malcom perde la sua cattedra universitaria e non presenta alcun danno fisico in seguito all’incidente su Isla Nublar. Il personaggio di Sarah Hardings è totalmente stravolto, sia nel suo aspetto fisico che nella sua biografia. Il fotografo Nick Van Owen non esiste nel romanzo; Kelly non è affatto la figlia adottiva di Ian. Lewis Dodgson, che nelle pellicole è pressoché assente, nel secondo libro è una presenza fondamentale, in qualità di CEO della Biosyn. Nei secondo film di Spielberg egli è rimpiazzato da Peter Ludlow, nipote di John Hammond che eredita la InGen, che nel romanzo è già fallita del tutto. La trama originale subisce infine un “tradimento” sostanziale: l’incidente di San Diego è interamente frutto dello sceneggiatore David Koepp, indice del fatto che cinema e letteratura abbiano portato avanti due storie ben distinte l’una dall’altra, con sporadici elementi in comune.

Serie TV e altri progetti

Il grande successo di Jurassic World nel 2015 non lascia subito posto ai sequel. Fino al 2018, infatti, il franchise ha lavorato ad altri progetti interessanti, tra cortometraggi e miniserie, tutti disponibili sulla piattaforma streaming di Netflix.

LEGO Jurassic World

LEGO Jurassic World: L’invasione di Indominur Rex è un cortometraggio d’animazione del 2016 diretto da Michael D. Black. Nato come una serie TV e noto anche col titolo di LEGO Jurassic World: Fuga indomita, esso è ispirato al lungometraggio di Trevorrw, da cui riprende il cast principale. Mentre Simon Masrani è coninvolto in un bizzarro incidente di volo con alcuni dinosauri, Vic Hoskins dà la caccia ad una creatura che, in realtà, è soltanto un uomo che indossa il costume di un dinosauro. Claire, nel frattempo, vuole crearne uno nuovo con l’aiuto di Owen Grady, ma qualcos’altro li terrà impegnati: la fuga dell’Indominus Rex. È possibile guardare l’intero cortometraggio su YouTube.

La versione LEGO di Owen Grady e i suoi Velociraptor

Nello stesso anno di uscita di Il regno distrutto, nasce LEGO Jurassic World – La mostra segreta, un prequel del film del 2015, diviso in due parti. Durante un pericoloso viaggio attraverso Isla Nublar, Claire e Owen affrontano una tempesta tropicale e una Girosfera fuori controllo che mettono a rischio la costruzione del parco.

Un anno dopo, nel 2019, Universal Pictures e DreamWorks Animation collaborano per creare la prima vera e propria miniserie: LEGO Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar, In 13 episodi, trasmessi in Italia su Boing e Cartoon Network, la serie si svolge sempre nel parco. Owen Grady e Claire Dearing tornano ancora una volta insieme per impedire che esso cada in rovina, ignari che Danny Nedermeyer, nipore di Dennis Nedry, sta lavorando ad un piano per sabotarli.

Una storia tutta nuova

Nello stesso anno si aggiunge al franchise Battle a Big Rock, un cortometraggio che narra di un primo incontro tra umani e dinosauri. Ma per la vera novità bisogna attendere ancora un po’. Nel 2020, una nuova serie animata dal titolo Jurassic World – Nuove avventure, ideata da Zack Stentz, fa il suo debutto su Netflix. Un gruppo di sei ragazzi sono scelti per sperimentare un’avventura in un parco situato sul lato opposto di Isla Nublar, chiamato il Campo Cretaceo. Quando i dinosauri devastano l’isola, i giovani campeggiatori restano bloccati al suo interno. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, dovranno imparare a collaborare per poter sopravvivere.

Videogiochi

Qui bisogna fare un grande passo indietro. L’uscita di Jurassic Park nel 1993 e lo smisurato successo della pellicola hanno subito messo in modo il settore videoludico. Sin dai tempi del Nintendo Entertainment System (NES) il pubblico ha potuto vivere l’avventura con i dinosauri in maniera attiva. Nintendo, Sony, Microsoft e Apple hanno sviluppato una lunga serie di videogiochi per tante console, dall’anno di uscita del primo film fino al 2o21. Ecco i titoli più noti:

Jurassic Park (NES), 1993. Nei panni del professor Alan Grant il giocatore dovrà proteggere Lex e Tim e fuggire da Isla Nublar.

Jurassic Park 2: The Chaos Continues (Game Boy), 1997. La Biosyn ha inviao truppe militari e scienziati sull’isola, nel tentativo di ottenerne il controllo per i propri scopi. Hammond chiede ad Alan Grant e al militare Michael Wolfskin di fermare l’invasione dell’isola.

di fermare l’invasione dell’isola. The Lost World: Jurassic Park (Sega Saturn e Play Station), 1997. Il giocatore, usando umani o dinosauri, deve sopravvivere nel Sito B di Isla Sorna.

Jurassic Park III: Dino Defender (Microsoft Windows), 2001. Una tempesta su Isla Sorna e ha abbattuto i tralicci che trasportavano la corrente. Senza di essa le recinzioni elettrificate si sono disattivate e i dinosauri sono fuggiti. Tocca ora al Dino Defender (pg) riattivarle attraverso gli appositi generatori numerati.

Jurassic Park (1993) su NES

Dopo il 2003, c’è grande silenzio. Bisogna aspettare il 2011 con Jurassic Park: The Game, un progetto che si pone come obiettivo quello di superare qualsiasi altro del franchise, conciliando opere letterarie e lungometraggi di Spielberg. Altri capitoli degni di nota sono sicuramente quelli strettamente legati alla LEGO. Jurassic World e Dimensions fanno il loro debutto nel 2015 su una miriade di console: PlayStation 4, PS3 e PS Vita, Nintendo 3DS, Wii U, Switch, Xbox One e 360, macOS, iOS e Microsoft Windows.

Il fumetto

Il 1993 è un anno pieno: Topps Comics edita una miniserie a fumetti, di cui sono pubblicate ben 5 edizioni diverse. Essa narra le avventure di Alan Grant alle prese con i dinosauri clonati, in un arco temporale che non corrisponde esattamente ad un sequel di Jurassic Park. La vicenda, infatti, è ambientata sia a Isla Nublar sia a Isla Sorna. La narrazione è caratterizzata da quella stessa violenza che, se nei film di Spielberg è attenuata, nei romanzi di Crichton è ben presente.

Il fumetto si compone di 4 albi: Jurassic Park: Raptor, Jurassic Park: Raptors Attack, Jurassic Park: Raptors Hijac e infine Return to Jurassic Park.

Jurassic Park nell’immaginario collettivo

Ormai è piuttosto chiaro: per interi decenni il maestoso complesso di opere legare al franchise di Jurassic Park non solo investe l’intrattenimento nelle sue più svariate forme, ma domina l’immaginario collettivo divenendo qualcosa di davvero emblematico all’interno della pop culture. Basti pensare al logo, idea di Chip Kidd, un marchio riconoscibile ovunque e in qualsiasi contesto. L’opera di Crichton, attraverso la spettacolarizzazione su grande schermo, diventa già in quegli anni il simbolo di quella che si potrebbe chiamare “Dinosaur Culture”, in un periodo in cui questi grandi rettili sono praticamente dappertutto. Impossibile non ammettere che Jurassic Park sia la prima associazione che salta in testa se si parla di dinosauri.

Tra gli anni ’80 e i primi del Duemila, la tradizione letteraria e cinematografica, figlia di creature dell’immaginario come Godzilla, punta molto sul fascino della Preistoria e dei dinosauri, persino per i più giovani (Alla ricerca della valle incantata). Jurassic Park di Spielberg, tra l’altro, si pone esattamente al centro di quegli anni, a metà strada tra il vecchio e il nuovo modo di fare cinema. Si assiste ai primi grandi esperimenti con la CGI, pur con l’utilizzo di grandi e sensazionali animatronics. È un particolare punto di svolta che pone sicuramente le basi per altri esperimenti, ma nemmeno i prodotti successivi, estranei ai franchise, riescono ad eguagliarlo.

Uno degli animatronics adoperati in Jurassic Park

La Walt Disney cerca di lanciarsi nella Dinosaur Culture con Dinosauri (2000), il secondo prodotto, dopo Fantasia 2000, ad utilizzare l’animazione al computer. Un esperimento che, nonostante la sua innovazione, non raggiunge la popolarità di Jurassic Park. C’è anche da dire che l’unione di Preistoria e fantascienza, di vecchio e nuovo in uno strano connubio tra passato e futuro, è una delle carte vincenti per accattivare il pubblico. I 14 anni di pausa non affievoliscono la passione per il franchise; il debutto di Jurassic World riesce a riavvicinare chi è ancora legato ai primi progetti e a quella brillante idea che nei decenni scorsi ha affascinato un po’ tutti. Anticipare, poi, il ritorno del primo cast in Jurassic World – Il dominio? Semplicemente geniale, perché diciamolo: Jurassic Park con le strategie di marketing ci sa fare. In conclusione, dopo tanti anni, si è di fronte ad un’opera incredibilmente complessa e articolata, destinata a non scomparire e a rinnovarsi, mantenendo intatta la sua predominanza nella cultura d’intrattenimento in tutte le sue forme.