I Daft Punk si sono ufficialmente separati

Il duo francese di musica elettronica più famoso al mondo, Daft Punk, si è ufficialmente sciolto. L’annuncio arriva attraverso un tanto semplice quanto eloquente video pubblicato su YouTube che contiene una celebre scena del loro film del 2006 Electroma correlata dal titolo Epilogue e dalla scritta “1993-2021” con riferimento all’anno di formazione del duo e all’anno di fine collaborazione. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata confermata anche da un loro rappresentante attraverso il sito Pitchfork.

I fan erano in attesa di un loro possibile ritorno magari con un nuovo album, ma mai si sarebbero potuti immaginare che il duo formato da Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter potesse sciogliersi. I Daft Punk sono stati una tra le band di musica pop ed elettronica più influenti e importanti di sempre. Una tra le loro canzoni più celebri è stata senz’altro Around the World, contenuta nel loro disco di esordio del 1997 intitolato Homework. L’ultima loro apparizione è stata nel 2013 con il grande successo Get Lucky contenuto nell’album Random Access Memories e realizzata insieme al cantautore, musicista e produttore discografico Pharrell Williams.

Nel video osserviamo Guy-Manuel de Homem-Christo, il membro del duo col casco dorato, che si muove in avanti mentre Thomas Bangalter resta indietro. Il primo torna sui suoi passi per raggiungere il secondo, ma Bangalter si toglie la giacca e si gira. Il collega gli regola un timer sulla schiena, si allontana e dopo 60 secondi, Bangalter esplode. A questo punto parte una versione alternativa di un pezzo proveniente proprio da Random Access Memories e intitolata Touch fino a quando appare l’emblematica scritta 1993-2021.

I Daft Punk hanno contribuito a definire in tutto il mondo lo stile house francese, passando, nel corso degli anni, a sfumature rock e pop. Furono anche i precursori delle esibizioni di musica elettronica fuori dalle discoteche e dai concerti a tema, sdoganando il tutto al festival Coachella nel 2006 e creando una vera e propria moda che portò a numerosi altri festival ora tra i più importanti al mondo come il Tomorrowland.

Il 2013 rappresentò il loro anno migliore di sempre grazie proprio al sopracitato Random Access Memories che gli permise di vendere milioni di copie, di vincere diversi Grammy Awards e di collaborare con personalità come il sopracitato Pharrell Williams e The Weeknd. Li ricordiamo anche per la produzione della colonna sonora del film Tron: Legacy uscito il 29 dicembre 2010, in cui hanno fatto anche un piccolo cameo. Tutti speravamo in un ritorno, dovremo accettare una fine.