Dampyr darà il via al Bonelli Universe: arriva nel 2020

Durante l’ARFestival di quest’anno, esattamente in un talk tenutosi nella giornata di Sabato 26 maggio (dal titolo “Personaggi come proprietà intellettuali. Il Fumetto al Cinema, sul Web, in TV”, è stato annunciato il primo dei film che andranno ad adattare le IP della Sergio Bonelli Editore. Parliamo di Dampyr: già annunciato a Lucca Comics & Games 2018, racconterà dell’omonimo personaggio creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo nel 2000.

Il film sarà co-prodotto da Sergio Bonelli Editore, Brandon Box e Eagle Pictures, mentre alla sceneggiatura ci saranno le penne di Mauro Uzzeo, Giovanni Masi e Alberto Ostini. La regia toccherà a Riccardo Chemello. Le sorprese però non finiscono qui: sembra infatti che un secondo film di Dampyr sia già in cantiere (così afferma Roberto Proia di Eagle Pictures). La conferenza si è chiusa infine con un teaser della serie animata di Dragonero (composta da 26 episodi da 26 minuti, regia di Enrico Paolantonio).

Per quanto riguarda il cast non ci sono ancora nomi confermati, se non quello di Gail Stevens, al quale è stato affidato il casting. Vi ricordiamo che Stevens ha lavorato ad altissimi livelli negli Stati Uniti con registi del calibro di Danny Boyle e Kathryn Bigelow. Per questo, ci aspettiamo un cast d’eccezione per il primo dei film che punta a creare un mondo capace di trasportare quei personaggi Bonelli letti da anni nei fumetti sul grande schermo.

Dampyr è una serie di fumetti horror: nata come miniserie della collana Zona X, divenne poi una serie regolare. Racconta le vicende di Harlan, ragazzo che invecchia molto lentamente e che, vagando di città in città, si spaccia per un dampyr (figlio di un vampiro e una donna umana) in grado di eliminare casi di vampirismo. Durante le sue avventure verrà accompagnato da Yuri, dal capo della milizia Kurjak e dalla vampira Tesla.