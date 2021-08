Contestualizzata nel rilancio Marvel Fresh Start avvenuto nel 2018, la testata di Daredevil è una delle più apprezzate dell’iniziativa dal pubblico e dalla critica grazie al lavoro dei suoi autori, lo sceneggiatore Chip Zdarsky e il disegnatore nostrano Marco Checchetto. L’editore ha annunciato da poco che la serie arriverà alla sua conclusione durante il prossimo Autunno.

Daredevil: chiude la serie di Chip Zdarsky e Marco Checchetto (attenzione agli spoiler)

Nel corso della loro gestione, Zdarsky e Checchetto hanno portato Matt Murdock a finire in galera per omicidio, lasciando il compito ad Elektra Natchios di raccogliere il testimone di Daredevil per proteggere il quartiere di Hell’s Kitchen dai criminali.

In una preview pubblicata sull’albo Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom, uscito lo scorso weekend negli Stati Uniti, sono presenti anche alcune pagine che gettano le basi per il futuro della testata di Daredevil. Vediamo infatti l’investigatrice Jessica Jones indagare sulle morti di altri investigatori, e tutti gli indizi proverebbero che dietro ci sarebbe Wilson Fisk, noto ai più come il signore del crimine Kingpin, tutt’ora sindaco di New York. Nelle pagine successive si vede lo stesso boss troneggiare sui corpi di alcuni eroi urbani di casa Marvel.

In seguito alla pubblicazione dell’albo, Marvel ha comunicato ufficialmente che con il numero #36, in uscita a Novembre negli USA, la testata di Daredevil raggiungerà il suo finale. Ma questo non coinciderà con la fine della storia raccontata da Zdarsky, aprendo invece un nuovo capitolo della vita del Diavolo di Hell’s Kitchen. Sarebbe in vista anche il matrimonio tra Kingpin e Typhoid Mary, ex amante e acerrima nemica di Daredevil, apparsa anche nella serie Iron Fist di Netflix. C’è poi un’altra questione molto importante da chiarire, ovvero chi, alla fine della run, vestirà il costume del Cornetto, se Matt Murdock o Elektra.

In Italia, il mensile di Daredevil è arrivato al numero #26 (contenente il numero #28 della serie americana), mentre è stata pubblicata la prima raccolta Marvel Collection Daredevil 1 – Conosci la Paura, contenente i primi 5 numeri originali che trovate disponibile su Amazon.it. Il secondo volume, Daredevil 2 – Nessun Diavolo, solo Dio, è stato da poco annunciato da Panini Comics e sarà in uscita ad Ottobre.

Questa è la dichiarazione di Chip Zdarsky riguardo a questo punto di svolta nella sua gestione di Daredevil.

So che molti scrittori dicono spesso “tutto è stato fatto per arrivare a questo punto!”, ma è effettivamente così. Dal momento in cui ho cominciato a scrivere il primo numero di Daredevil, sapevo già che sarebbe arrivato questo momento che cambierà drasticamente la vita di Daredevil e del suo cast. Il numero 36 NON sarà una fine, ma un nuovo inizio.

La Marvel ha dato appuntamento ai suoi lettori per il prossimo 31 Agosto, quando, in occasione dell’81° compleanno dell’editore, verranno svelati i futuri sviluppi delle testate, tra cui il nuovo corso di Daredevil ad opera di Zdarsky e Checchetto.