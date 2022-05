Finalmente abbiamo la data d’uscita del nuovo anime di Tokyo Mew Mew, adattamento dell’omonimo manga di Reiko Yoshida e Mia Ikumi. Il sito ufficiale dell’anime, ha infatti iniziato lo streaming del nuovo trailer di Tokyo Mew Mew che rivela che lo show sarà trasmesso in anteprima il 6 luglio alle 12:00 su TV Tokyo e le sue affiliate. Non solo: il trailer presenta in anteprima la canzone Cat! Shite SuperGirls eseguita da Smewthie e annuncia nuovi membri del cast.

Il nuovo trailer di Tokyo Mew Mew

Il nuovo anime di Tokyo Mew Mew era stato annunciato ad aprile 2020, in occasione del 20° anniversario dal debutto del manga di Reiko Yoshida e Mia Ikumi, oltre al 65° anniversario della rivista Nakayoshi su cui è stato pubblicato originariamente. Takahiro Natori (Aria the Crepuscolo, Cannon Busters) è il regista presso Yumeta Company e Graphinica. Yuka Yamada (Miss Kobayashi’s Dragon Maid, Bungaku Shōjo, Neo Angelique Abyss) scrive le sceneggiature. Satoshi Ishino (Date A Live, No. 6) è il character designer, mentre Toshiki Kameyama il sound designer.

Il cast vede Yuki Tenma nel ruolo di Ichigo (Mew Berry), Mirai Hinata in quello di Mint Aizawa (Mew Mina), Ryōko Jūni nel ruolo di Lettuce Midorikawa (Mew Lory), Rian Toda in quello di Pudding Fong (Mew Paddy) e Momoka Ishii nel ruolo di Zakuro Fujiwara (Mew Pam), Yūma Uchida nei panni di Masaya Aoyama, il migliore studente del suo anno alla scuola di Ichigo, Yūichi Nakamura nei panni di Ryō Shirogane, un misterioso e ricco studente delle superiori che lancia il progetto μ (pronunciato “myū”) per difendere la Terra dagli alieni e Yusuke Shirai nei panni di Keiichiro Akasaka, la figura principale della ricerca con Ryō Shirogane. Abbiamo poi Kaori Ishihara nei panni di Masha, un robot R-2000 di fascia alta.

I nuovi membri appena annunci sono: Nobuhiko Okamoto come Quiche, Daiki Yamashita nel ruolo di Tart, Yuichiro Umehara nel ruolo di Pie, Iori Saeki nel ruolo di Moe Yanagida e Akira Ishida nel ruolo di Seiji Aizawa.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer:

A proposito di Tokyo Mew Mew

Tokyo Mew Mew nasce come serie manga scritta da Reiko Yoshida e illustrata da Mia Ikumi, pubblicata sulla rivista Nakayoshi della casa editrice Kodansha tra il 2000 e il 2003. Kodansha Comics ha poi pubblicato il manga in tre volumi omnibus con una nuova traduzione nel 2011.

Dal 2003 al 2004 Yoshida e Ikumi hanno anche serializzato un manga sequel intitolato Tokyo Mew Mew a la Mode e nel novembre 2019 Madoka Seizuki ha lanciato Tokyo Mew Mew Ōre che si concentra su personaggi maschili invece dei personaggi femminili dei precedenti manga e anime. Infine, da dicembre 2019 a gennaio 2020 Yoshida e Ikumi hanno pubblicato un nuovo manga concluso in due capitoli e intitolato Tokyo Mew Mew 2020 Re-Tur.

Per quanto riguarda l’adattamento anime è stato trasmesso in Giappone, per un totale di 52 episodi, su TV Aichi dall’aprile 2002 al marzo 2003 mentre in Italia, è andato in onda nel corso del 2004 su Italia 1 con il titolo Mew Mew – Amiche vincenti.